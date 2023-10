D`Agosto revalida Taça Africana em andebol

A equipa sénior feminina de andebol do 1º de Agosto revalidou, este sábado, em Brazaville, a Taça dos Clubes Campeões Africanos, após vitória sobre o Petro de Luanda, por 28-26.

No desafio, que já é rotineiro nos últimos anos entre essas duas formações angolanas, as “militares” desenharam o caminho da vitória ainda na primeira parte, ao errar menos na defesa e acertar mais na finalização.

Mais experientes e serenas na abordagem do jogo, as agostinas sairam ao intervalo com vantagem tranquila de 16-11.

Na segunda parte, as “tricolores” ainda tentaram inverter o quadro desfavorável, mas a adversária conseguiu segurar a vantagem e o consequente triunfo, apesar de que com números mínimos.

Este é o oitavo troféu das “rubro-negras”, sendo a segunda equipa mais titulada, depois do Petro, com dezanove.

A primeira formação angolana a vencer esta prova africana foi o Ferroportuaria, em 1987.

A prova masculina, onde Angola não marcou presença, foi ganha pelo Al Ahly do Egipto, que derrotou na final o JSK do Congo, por 37-23.WR/MC