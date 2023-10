Presidente da República desloca-se ao Quénia

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, desloca-se a Nairobi, República do Quénia, a convite do seu homólogo William Ruto, para uma visita de Estado de dois dias.

De acordo com o secretário do Presidente da República para a Comunicação Institucional e Imprensa, Luís Fernando, o Estadista angolano desenvolverá uma visita com dois momentos essenciais, sendo que na sexta-feira (20), primeiro dia, participará num acto de celebração nacional em campo aberto (Estádio de Futebol) como convidado das autoridades deste país, ao lado do Presidente William Ruto.

Já no sábado (21), segundo dia da visita, terá lugar uma actividade no Palácio Presidencial, em Nairobi, com conversações entre os dois Chefes de Estado e respectivas delegações, havendo também homenagem ao “pai fundador do Quénia”, Jomo Kenyatta, com a deposição de uma coroa de flores no seu Mousóleu, em ambiente de solenidade.

De acordo com o programa, esta será a última actividade do Estadista angolano, que ainda no sábado(21) deixa a cidade de Nairobi de regresso ao país. SC/ADR