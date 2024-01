PR cria comissão para organizar celebrações do 50º aniversário da Independência nacional

De acordo com o despacho, a que a ANGOP teve acesso, a comissão é coordenada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e tem como coordenador adjunto o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado.

A Comissão Interministerial, cujo mandato se circunscreve à organização dos preparativos das comemorações do 50º Aniversário da Independência Nacional, integra os ministros de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, e para a Área Social, Dalva Ringote.

Fazem, de igual modo, parte da comissão os titulares dos ministérios da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria; do Interior; das Relações Exteriores; das Finanças; da Administração do Território; dos Transportes e das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social; da Educação; da Cultura e Turismo, assim como da Juventude e Desportos.

O chefe do Serviço de Informações e Segurança do Estado e o director do Cerimonial do Presidente também integram a referida comissão.

O Despacho Presidencial estabelece que a comissão é apoiada por um Grupo Técnico, coordenado pela secretária de Estado para a Administração do Território, para a prossecução das tarefas atinentes, sendo integrado por secretários de Estado e por entidades equiparadas indicadas pelos departamentos ministeriais ora designados como membros.

Por outro lado, determina a criação de comissões multissectoriais para a organização das actividades de âmbito local, coordenadas, nomeadamente, pelos governadores provinciais e pelos administradores municipais.

A independência de Angola foi proclamada a 11 de Novembro de 1975 pelo primeiro Presidente do país, António Agostinho Neto, no Largo 1° de Maio, em Luanda.MCN