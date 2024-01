A UE pretende atingir a meta ambiciosa de redução de 90% nas emissões até 2040

Espera-se que a Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, recomende uma redução líquida de 90% nos gases com efeito de estufa até 2040, uma meta ambiciosa apoiada por cientistas do clima e criticada pela indústria face aos elevados preços da energia e à crescente rivalidade internacional nas tecnologias verdes.

Espera-se que o plano para a próxima década seja adotado em 6 de Fevereiro, marcando a primeira fase de um debate com os Estados-Membros sobre as políticas e objetivos futuros para a transição energética.

A meta planeada para o bloco de 27 nações, que está legalmente obrigado a reduzir os gases com efeito de estufa em 55% nesta década, afetará todos os cantos da economia e implicaria um risco político significativo, ao exigir estilos de vida mais ecológicos dos consumidores e mais restrições às empresas e à agricultura.

Uma nova componente fundamental do objetivo para 2040 serão as remoções de carbono, incluindo tecnologias como a captura direta do ar ou o sequestro de carbono por agricultores e silvicultores. A UE sinalizou que este elemento poderia representar cerca de 10% da meta e ainda não decidiu qual será a proporção de remoções no âmbito do plano.

A Europa quer ser um líder global na mudança verde, um objetivo cada vez mais desafiador quando se depara com o pacote de subsídios para a transição climática do presidente dos EUA Joe Biden e a concorrência da China em tecnologias de baixo carbono e materiais críticos. O bloco ainda enfrenta os efeitos de uma crise energética desencadeada por um corte no fornecimento de gás natural da Rússia após a guerra na Ucrânia.

Embora os preços de referência da energia na Alemanha, a maior economia da região, tenham diminuído dos máximos registados em 2022, ainda são mais do dobro dos níveis observados antes da guerra.

Os elementos que deverão contribuir para a meta planeada de 90% incluem um maior crescimento das energias renováveis, poupanças de energia e utilização acelerada de tecnologias como a captura e armazenamento de carbono. É também necessária a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, a rápida eletrificação dos sectores dos transportes rodoviários e do aquecimento, uma política industrial reforçada com mecanismos de financiamento e um plano para atrair capital privado.

A mudança verde exigirá investimentos significativos de capitais públicos e privados, cabendo ao Banco Europeu de Investimento um papel fundamental a desempenhar. A meta de redução de 90% significaria uma poupança de 2,8 biliões de euros (3 biliões de dólares) nas importações líquidas de combustíveis fósseis em 2031-2050.

A agricultura deverá desempenhar um papel cada vez maior na transição verde. Com as políticas e o apoio adequados, a UE deverá ser capaz de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa não-CO2 no sector em pelo menos 30% em 2040 em comparação com 2015. Quando combinada com a silvicultura, deverá tornar-se neutra para o clima já em 2035.

O plano para 2040, a ser apresentado quatro meses antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho, dará início a um longo processo de adopção pelos Estados-Membros e o Parlamento Europeu. Uma proposta legislativa que estabeleça os detalhes exatos e as etapas para alcançá-lo só será apresentada quando uma nova Comissão Europeia tomar posse após as eleições. Para se tornar uma lei, a proposta terá de ser aprovada pelo parlamento e pelos 27 governos nacionais, tendo ambos o direito de propor alterações.