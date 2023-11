Portugal: Dissolução do Parlamento e eleições antecipadas a 10 de março.

Presidente da república Marcelo Rebelo de Sousa anunciou dissolução do parlamento e eleições a 10 de março

Dissolução do Parlamento e eleições antecipadas a 10 de março. Esta foi a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa na sequência da crise política motivada pelas suspeitas de corrupção no seio do governo português.

O Presidente da República anunciou a decisão após uma reunião de mais de quatro horas com o Conselho de Estado e agradeceu a António Costa a sua disponibilidade para se manter em funções até às legislativas.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, a dissolução da Assembleia da República é preferível a manter a mesma maioria com um primeiro-ministro nomeado pelo Partido Socialista, não legitimado pelo voto popular.

A decisão do presidente português, permite que o Orçamento de Estado seja aprovado antes de ser “formalizada a exoneração do primeiro-ministro, no início de Dezembro”, uma vez que é essa a expetativa de muitos portugueses e o Plano de Recuperação e Resiliência não pode parar.