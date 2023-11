Instituto de Teologia exorta empenho de pastores na solidificação das famílias

O secretário geral do Instituto Superior de Teologia em Liderança Avançada (EMIT), Francisco Angelino, apelou, esta quita-feira, no Luena, província do Moxico, o empenho dos líderes religiosos na solidificação dos valores familiares e transformação da socieidade.

O responsável que falava durante a cerimónia de outorga de doze pastores de diferentes congregações religiosas, após a conclusão do curso de Teologia, numa iniciativa da Igreja Evangélica Dos Irmãos em Angola (IEIA ), disse que os líderes religiosos devem adoptar condutas exemplares, com vista à transformação das pessoas nas comunidade a sociedade em geral.

Quanto à formação, disse que visa capacitar líderes eclesiásticos para estarem mais capacitados face aos actuais desafios sociais.

Paulo Txissueia, um dos formados em liderança avançada, proveniente da província da Lunda Sul, prometeu trabalhar para o fortalecimento e crescimento da igreja local.

Em Angola, o Instituto Superior de Teologia em Liderança Avançada existe desde 2011, tendo formado até a presente data mais de 500 líderes. ISAU/TC