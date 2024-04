Petróleo Brent dispara acima de US$ 90 enquanto Emirados Árabes Unidos ameaçam cortar laços diplomáticos com Israel

Neste momento, os laços de Israel com os principais países do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos, estão perto do ponto de ruptura, depois de apenas alguns anos atrás a normalização diplomática ter sido aclamada através dos acordos de Abraham de Trump.

Mas os relatórios da imprensa internacional e israelita confirmam que os EAU anunciaram que vão suspender toda a coordenação em matéria de ajuda humanitária com Israel .

Além disso, como relata a mídia israelita : “Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma suspensão da coordenação diplomática com Israel após a morte de sete trabalhadores humanitários em Gaza”.

Simultaneamente, Israel está a colocar as suas embaixadas em todo o mundo em alerta máximo de segurança devido ao “aumento da ameaça de resposta iraniana” na sequência do ataque israelita de segunda-feira à embaixada iraniana em Damasco.

Tudo isso serviu para fazer o Brent disparar nas últimas duas horas, com o Brent subindo acima de US$ 90 pela primeira vez desde outubro e fazendo com que as ações caíssem para os mínimos da sessão em Wall Street.

Com o Irão a prometer que a sua retaliação ocorrerá a qualquer momento, os militares de Israel estão a lutar para se prepararem, sendo a última medida a suspensão de todas as licenças de regresso a casa para todas as tropas de combate.

Enquanto isso, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estaria “chateado” com o primeiro-ministro Netanyahu pelo assassinato dos sete trabalhadores humanitários em Gaza, embora Israel tenha reconhecido que foi um “grave erro”.

Até agora, os avisos de Biden e dos diplomatas americanos têm soado como meras palavras vazias de “preocupação” e “contenção”, sem impedir que Israel continue as operações militares em Gaza.

Mas desta vez Biden deu a Israel um “ultimato” para “um cessar-fogo imediato”. Segundo analistas, a postura mais dura de Biden deve-se ao facto de as operações militares de Israel em Gaza estarem lentamente a começar a fraturar a base de apoio democrata, e isso é mau para Biden, que deverá enfrentar Trump nas eleições presidenciais de novembro.

Editor Económico

Portal de Angola