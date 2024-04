Banco Central do Quénia quer requisitos de capital mais elevados para os bancos, enquanto promove a expansão regional

O Quénia planeia aumentar os requisitos de capital para os bancos do país para proteger os credores contra riscos e reforçá-los para a expansão regional.

As propostas para aumentar o padrão podem ser publicadas no próximo mês, disse o governador do banco central, Kamau Thugge, num briefing na quinta-feira, após uma reunião do comitê de política monetária que deixou a taxa básica de juros em 13%.

“Acredito firmemente que os requisitos de capital para os bancos precisam de ser aumentados”, disse Thugge. “Temos observado riscos crescentes, quer sejam decorrentes das alterações climáticas ou da segurança cibernética. Portanto, precisamos de bancos muito fortes. Precisamos de bancos fortes que possam operar não só no Quénia, mas também na região.”

A proposta poderia dar início a ofertas de consolidação ou de partilha no sector bancário do Quénia, com alguns credores a optarem por reduzir as suas licenças bancárias.

A Nigéria anunciou um aumento de dez vezes nos requisitos de capital para alguns bancos, para ajudar os credores a subscrever mais empréstimos e apoiar o crescimento. O Uganda também tem novos requisitos que obrigaram três credores a descer de nível e três outros a recrutar novos acionistas.

O requisito mínimo de capital do Quénia para os bancos é fixado em mil milhões de xelins (7,6 milhões de dólares). O país tem 38 bancos comerciais em funcionamento e uma empresa de financiamento hipotecário, de acordo com o banco central.

O rácio de adequação de capital dos bancos comerciais foi de 18,3% em dezembro, acima do mínimo de 14,5%, disse.