Novos iPhones, novos Apple Watches

Como acontece todos os anos, a Apple apresentou os novos iPhones no já tradicional evento de setembro, sediado no quartel-general da marca da maçã trincada em Cupertino, na Califórnia. A diferença foi mesmo que este ano acabou uma era: o prenuncio do fim do lightning cable acabou mesmo por chegar (tecnologia de carregamento exclusiva da Apple).

O iPhone 15 é o primeiro smartphone da marca a ter uma entrada USB-C, depois de um longo braço de ferro com a Comissão Europeia. Também as caixas carregadores dos AirPods Pros, de agora em diante, passam a ter o mesmo sistema de carregamento da maioria de todos os outros aparelhos tecnológicos vendidos na União Europeia.

Posto este tão aguardado momento, foi o próprio director-executivo da Apple, Tim Cook – também como é usual – quem apresentou os quatro novos smartphones: iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e as versões mais baratas o iPhone 15 e 15 Plus. E ainda os dois smartwatches: Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

Todos os equipamentos podem ser reservados a partir das 13:00 do dia 15 de setembro e comprados no dia 22 do mês.