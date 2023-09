MINSA promove encontro sobre Projecto de Resiliência em Saúde

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, afirmou, esta terça-feira, em Luanda, que as necessidades actuais do sector da saúde passam pela recuperação das coberturas nas vertentes da saúde materna e infantil, da nutrição e da luta contra as grandes endemias.

Ao intervir no encontro sobre o Projecto de Resiliência em Saúde, a ministra disse que representa um compromisso significativo para fortalecer a capacidade de resposta do sistema Nacional da Saúde.

Em tempos de desafios globais, como os enfrentados actualmente, Sílvia Lutucuta frisou que a resiliência em saúde torna-se uma prioridade.

“O objectivo deste comité é de acompanhar o progresso da implementação das actividades do Projecto de Resiliência em Saúde, assegurando uma comunicação eficaz entre todas as partes envolvidas”, reforçou a ministra.

A criação do comité foi assumida pelo Governo de Angola aquando da assinatura do acordo de financiamento com o Banco Europeu de Investimento e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.