ANASO promove marcha de solidariedade

A marcha, que decorreu sob o lema “deixem as comunidades liderarem”, partiu do pátio da Cidadela Desportiva e terminou na Praça da Família, visou chamar a atenção da sociedade sobre os perigos que a doença representa e desencorajar a marginalização e descriminação dos doentes de VIH-SIDA.

No final da marcha, o presidente da ANASO, António Coelho, considerou o cenário actual do HIV/Sida em Angola, sobretudo no domínio da resposta à doença, “bastante” preocupante.

Dados da ANASO indicam que o país tem uma taxa de prevalência de 2%, contando com cerca de 350 mil pessoas vivendo com o HIV/Sida, a maioria mulheres. Destas, apenas 45% fazem terapia antirretroviral.

De acordo com o responsável, às províncias de Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico e Cunene são as mais afectadas pela doença, tendo observado que na capital angolana o território mais afectado é o distrito do Zango.

António Coelho lamentou o facto de a Comissão Nacional de Luta Contra a Sida funcionar “de forma deficiente” e solicitou mais apoios para o tratamento e prevenção da doença, como a comora e distribuição de antirretrovirais.

Conforme o responsável, a ANASO não tem recursos para a compra de preservativos e a realização de testes, o que a impedem de continuar a desenvolver campanhas comunitárias para melhor informar a população.

O responsável defendeu a necessidade de se “olhar com olhos de ver” para a situação da doença no país, concluído que Angola “está ainda muito longe do compromisso de acabar com a Sida como um problema de saúde pública até 2030”.

Em paralelo com a marcha, a ANASO promoveu também uma feira sobre a saúde, com várias clínicas móveis, onde foram realizados testes rápidos de HIV/SIDA.

Durante as jornadas alusivas ao Dia Mundial contra a Sida 2023 (1 de Dezembro) decorrerão várias actividades de sensibilização em Luanda e outras localidades do país.

O Dia Mundial da Luta contra a Sida assinala-se a 1 de Dezembro, com o objectivo de sensibilizar, informar e prestar solidariedade às pessoas que vivem com VIH.

Fundado em 1988, o Dia Mundial da Luta Contra a SIDA foi o primeiro dia internacional da saúde global. Todos os anos, agências das Nações Unidas, governos e sociedade civil unem-se para fazer campanha em torno de temas específicos relacionados com o HIV. LIN/OHA