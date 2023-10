Moçambique: Tribunal manda recontar votos na Matola

O Tribunal Judicial do Distrito da Matola deu provimento ao recurso submetido pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e mandou recontar os votos naquele município.

A terceira força no Parlamento a nível nacional diz saber que não ganhou as eleições na Matola, mas defende “a reposição da verdade eleitoral”.

“O Movimento Democrático de Moçambique não se conformou com aquilo que os órgãos oficiais assinaram e declararam. E nós, porque fizemos a contagem paralela, entendemos que é verdade que o MDM não foi vencedor, ficámos em terceiro lugar, mas os números que nos foram atribuídos não são aqueles, os números atribuídos ao vencedor também não. Ou seja, houve uma troca dos números”, afirmou o mandatário do MDM.

Renato Muelaga disse que pela contagem paralela o MDM conseguiu 30 mil votos e não os 13 mil votos que aparecem nos editais, “o que significa que nos foi tirada qualquer coisa parecida com 17 mil votos”.

”Isto não é pouca coisa e desvirtua tudo aquilo que é o cenário, toda aquela intenção do eleitorado que decidiu confiar em nós e nós pensamos que não se pode amputar toda a vontade”, acrescentou Muelaga.

Aquele responsável sublinhou ainda que a “luta é que toda a verdade eleitoral seja reposta”.

“Esta recontagem não vai ditar apenas a reposição do voto do MDM. Esta contagem vai ditar a reposição de toda a verdade eleitoral e o vencedor que seja justo, aquele que foi escolhido pelos eleitores da Matola”, disse Renato Muelaga.

De acordo com a contagem paralela dos votos pelo MDM, a Renamo ganhou as eleições e não a Frelimo, ainda segundo Muelaga.

O MDM acredita que vai conseguir colocar sete membros na Assembleia Municipal da Matola com a contagem verídica dos votos.

A decisão divulgada nesta quinta-feira, 19, foi tomada um dia antes.

“Decide julgar procedente o presente recurso contencioso eleitoral e, por consequência, ordenar a recontagem dos votos em todas as mesas da assembleia de voto das VI eleições autárquicas da cidade da Matola”, lê-se no documento do tribunal.

Os dados da Comissão Distrital de Eleições na Matola indicaram a vitória da Frelimo, com 57,23% votos, Renamo com 36,08%, e o MDM na terceira, com 3,65%.