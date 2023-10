Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau suspenso

O Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) da Guiné-Bissau decidiu, na sessão extraordinária desta quinta-feira, 19, por meio de uma deliberação, suspender o presidente do Supremo Tribunal da Justiça (STJ), José Pedro Sambú, por “alegada obstrução de justiça” na vara laboral do Tribunal Regional de Bissau.

Na deliberação, o CSMJ informou ter decidido “suspender preventivamente e instaurar o competente procedimento disciplinar ao venerando conselheiro, José Pedro Sambú, presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial”.

Em consequência, segundo este órgão, Sambú “deve ser substituído transitoriamente, no exercício das suas funções, pelo vice-presidente” da instância máxima da justiça guineense “nos termos da alínea c) de n°1 do artigo 79 do Regulamento”.

O órgão não deu detalhes sobre a “alegada obstrução de justiça”.