Miss Angola no maior concurso internacional de beleza

A Miss Angola 2023, Bárbara Coimbra, vai representar o país no concurso Miss Universo, o maior evento internacional de beleza, a realizar-se no dia 18 deste mês, em San Salvador, capital de El Salvador.

De acordo com nota de imprensa do Comité Miss Angola enviada à ANGOP, Bárbara Coimbra tem se dedicado nos preparativos para o concurso, submetendo-se a rigorosos treinamentos e trabalhando com uma equipa de profissionais especializada em beleza, moda e comunicação.

Refere que a sua determinação em representar Angola da melhor forma possível, promovendo a cultura, beleza natural e espírito resiliente do país, é evidente.

Além de buscar a coroa de Miss Universo, Bárbara Coimbra, parte esta quinta-feira para El Salvador, também tem a missão de destacar questões relevantes para Angola e para o mundo.

Nesta perspectiva, pretende utilizar a sua plataforma como voz empoderada para levantar questões como a agricultura, educação e igualdade de género, trabalhando para fazer a diferença em sua comunidade e além-fronteiras.

No certame, a representante angolana enfrentará competidoras talentosas e inspiradoras de todo o mundo, cada uma representando a beleza e a força da sua respectiva nação.

Será uma batalha de graça, carisma e confiança, e Bárbara está pronta para dar o seu melhor e deixar uma marca indelével no Concurso Miss Universo., segundo a nota.

Acrescenta que o Comité Miss Angola 2023 agradece a todos que acompanham e apoiam Bárbara Coimbra na sua jornada até ao palco da gala do Miss Universo, onde representará Angola com orgulho e excelência.

O Comité Miss Angola é a organização responsável pelo evento que elege a mulher mais bela de Angola, que representa o país no maior concurso internacional de beleza, o Miss Universo.

Foi fundado em 1997 e desde então tem promovido a cultura, a história e os valores de Angola através das suas candidatas. ART