Ministra reafirma compromisso com a transformação na Educação

A ministra da Educação, Luísa Grilo, reafirmou esta quarta-feira, na cidade do Uíge, a necessidade de os alunos aprenderem a ler, escrever e a fazerem cálculos matemáticos simples a partir da primeira classe de ensino.

A ministra, que falava no encontro com os gestores do sector educativo da província do Uíge, disse que a transformação na educação deve ser qualitativa e começar com os professores.

Por essa razão, disse ser importante que se faça um acompanhamento, supervisão e monitoria nas escolas, a fim de se atingir o ensino que se pretende no país.

Durante o discurso, num encontro que contou com participação do governador José Carvalho da Rocha, Luísa Grilo disse que o sector da Educação tem vários desafios para o ano lectivo 2023/2024, exemplificando a eliminação da transição directa dos alunos sem saberem ler.

Por essa razão, falou da necessidade de se aplicar leituras constantes e cálculos matemáticos de base, sobretudo para os alunos da primeira e segunda classes.

Nesta senda, a ministra disse que os professores de Educação Física devem continuar, cada vez mais, a implementar o desporto escolar e outras actividades, como é o caso da dança, palestras sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce e outras abordagens.

Luísa Grilo considerou positiva a sua jornada laboral, que visou constatar o andamento do arranque do ano lectivo 2023/2024.

Durante a sua estada na província do Uíge, a governante efectuou visitas e inaugurações de várias instituições de ensino, assim como anunciou, para este mês, a abertura do concurso para o ingresso de mais de oito mil novos professores.