Luanda: Quarenta e duas armas de fogo extraviadas por seguranças de empresas privadas

Quarenta e duas armas de fogo foram extraviadas nos últimos seis meses por seguranças de empresas de segurança privada, informou o director de operações do Comando Provincial de Luanda, Lázaro Conceição.

Segundo o director, que falava num encontro com os responsáveis das empresas de segurança privada, Viana lidera a lista com 22 casos, seguido por Cazenga com 10, Cacuaco com 7, Luanda com 6, Talatona e Belas com quatro cada e Kilamba Kiaxe com dois casos.

“Quando um segurança perde a arma, normalmente essa arma vai para as mãos dos marginais para a intimidação dos cidadãos, temos com urgência inverter esse quadro “, disse.

Lázaro Conceição acrescentou que a ineficiência de controlo e supervisão de algumas empresas tem ajudado, de forma indirecta nos roubos e furtos destas armas.

Nos anos anteriores, prosseguiu o director, era quase impossível a verificação de seguranças envolvidos em casos de furto, roubos ou qualquer outra prática reprovável dentro das empresas ou em outros locais, hoje, infelizmente essa situação tem vindo a crescer o que deixa preocupado o Comando Provincial de Luanda.

Por sua vez, o presidente da Associação das empresas privadas de segurança, Sebastião Dala, disse que a organização vai continuar a trabalhar para eliminar esse mal que tem afectado as empresas.

Admitiu que, nos últimos meses, tem havido denúncias de furto e roubos de armas de fogo nas empresas de seguranças, envolvendo os funcionários, o que tem manchado o bom nome de algumas empresas.

Para combater esse mal, prometeu, em conjunto com a Polícia Nacional, fazer sentir a mão pesada contra esses infractores.

Sebastião Dala acrescentou que, dentro das normas que regem as empresas de segurança privada, haverá mudanças significativas desde a revisão salarial e a adesão de materiais de serviço.

Estiveram presentes no encontro 200 empresas de segurança privada de Luanda e os representantes das polícias nos municípios de Viana, Talatona, Luanda, Cacuaco, Samba, Cazenga, Belas, Icolo e Bengo, e kilamba Kiaxe.