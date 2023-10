Médio Oriente noticias do dia: Israel intensifica ataque terrestre em Gaza

As forças israelenses estão expandindo a sua atividade na Faixa de Gaza, disse um porta-voz da defesa, enquanto Gaza perdia a Internet e o serviço telefónico e Israel intensificava os ataques aéreos na área.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse numa conferência de imprensa que Israel intensificou os ataques aéreos contra alvos subterrâneos e está “expandindo a atividade terrestre esta noite”. Hagari aconselhou as pessoas a não prestarem atenção aos relatos de que um acordo de reféns está próximo.

Apenas cerca de 2% da ajuda humanitária necessária chega a Gaza e não pode ser distribuída adequadamente devido à escassez de combustível, segundo a ONU. Os líderes da União Europeia apelam a pausas nos combates para garantir mais abastecimentos e para ajudar nas negociações de reféns com o Hamas, designado como organização terrorista pelos EUA e outros.

Internet em Gaza e serviços telefónicos cortados por bombardeio israelense, afirma provedor (20h30)

O bombardeio israelense cortou a Internet e os serviços móveis na Faixa de Gaza, disse o principal provedor de telecomunicações no território palestino.

“Lamentamos anunciar a cessação completa de todos os serviços de comunicações e Internet na Faixa de Gaza, à luz da agressão em curso”, disse Jawwal, a maior operadora de telefonia móvel em Gaza, no seu site. As chamadas para números móveis através da outra operadora móvel de Gaza, Ooredoo, não foram completadas.

Chevron afirma que está priorizando entregas de gás israelense (16h28)

A Chevron Corp. disse na sexta-feira que está fornecendo gás natural a Israel e à Jordânia a partir de poços no Mar Mediterrâneo, mesmo depois de fechar a principal plataforma Tamar no início do conflito com o Hamas.

A plataforma Leviathan da Chevron aumentou a produção para ajudar a aliviar a perda de 1 bilhão de pés cúbicos por dia da Tamar, disse o diretor financeiro Pierre Breber em uma entrevista. Tamar está localizada em águas israelenses, a cerca de 12 milhas (quilômetros) da Faixa de Gaza e foi fechada por ordem do governo logo após o ataque mortal deste mês.

“O mercado interno israelense é priorizado nesse caso”, disse Breber. “Continuamos a fornecer aos clientes da Jordânia e continuamos a fornecer parte dos nossos contratos egípcios, mas não todos os nossos clientes egípcios.”

Al-Jazeera afirma negociações sobre ‘cessar-fogo’ e troca de reféns avançando ‘rapidamente’ (15h43)

As negociações mediadas pelo Qatar para alcançar um acordo de “cessar-fogo” e um acordo de troca de reféns entre Israel e o Hamas estão a progredir “rapidamente”, disse a TV Al-Jazeera, citando fontes não identificadas.

Comandos navais israelenses atacam instalações do Hamas no sul de Gaza (15h27).

As Forças de Defesa de Israel disseram que comandos navais invadiram uma instalação no sul da Faixa de Gaza pertencente à força naval do Hamas, destruindo “infraestrutura terrorista”. A Rádio do Exército descreveu-o como o primeiro ataque marítimo de Israel desde o ataque.

O ataque do Hamas em 7 de outubro ao sul de Israel incluiu tentativas de desembarcar comandos por mar. Nos últimos dias, os militares israelitas afirmaram ter repelido outra tentativa dos homens-rãs do Hamas de se infiltrarem em Israel.

Serviços de emergência relatam ferimentos após ataque com foguete em Tel Aviv (14h46)

Três pessoas ficaram feridas em um ataque com foguete em Tel Aviv, embora não com gravidade, disseram os serviços de emergência sem fornecer detalhes. Posteriormente, as autoridades atualizaram o número de feridos para quatro. A mídia israelense disse que o foguete atingiu um prédio residencial.

O Hamas disse ter disparado um foguete contra a cidade israelense em retaliação ao bombardeio de Gaza.

Israel não trocará combustível por reféns, afirma oficial (14h20)

Israel é contra um acordo de troca de reféns que implique o envio de combustível, segundo uma autoridade israelense, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir os detalhes publicamente. Mais de 200 israelitas, incluindo mulheres, crianças e dezenas de cidadãos estrangeiros, estão detidos na Faixa de Gaza.

Quatro foram libertados pelo Hamas. Osama Hamdan, membro do Politburo do Hamas e representante no Líbano, disse que as futuras libertações dependerão da entrada de combustível e suprimentos médicos em Gaza. Israel suspendeu o fornecimento de combustível, electricidade, alimentos e água a Gaza desde os ataques de 7 de Outubro.

Polícia de Israel: hackers do Whatsapp podem estar por trás de chamadas não identificadas (13h17)

A polícia israelense disse que houve inúmeras reclamações de pessoas que afirmam ter recebido chamadas telefônicas ou de vídeo de números internacionais não identificados nas últimas horas. A polícia pediu aos israelenses que não respondam a números desconhecidos e disse que isso poderia ser uma potencial tática de assédio ou uma tentativa de assumir o controle de contas do WhatsApp. A mídia israelense informou que muitas das chamadas foram imediatamente desconectadas após serem atendidas.

ONU afirma que apenas 2% da ajuda humanitária chega a Gaza (11:39)

A ONU afirmou que apenas uma ínfima fracção da ajuda necessária a Gaza, como alimentos, água e combustível, está a chegar, e mesmo a distribuição desses itens essenciais está a ser bloqueada devido à escassez de combustível.

A ONU repetiu que está a reduzir as operações e poderá ter de interrompê-las completamente, de acordo com a coordenadora humanitária da ONU para a Palestina, Lynn Hastings, que falou hoje cedo numa reunião informativa em Genebra.

Um total de 74 camiões de ajuda humanitária foram autorizados a entrar na Faixa de Gaza desde 7 de Outubro, menos dos cerca de 100 camiões de abastecimento humanitário por dia que um funcionário da ONU estimou na semana passada.

Irão afirma que o Hamas deseja um cessar-fogo imediato (11h20)

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irão, Ali Bagheri, se reuniu com o oficial do Hamas, Mousa Abu Marzouk, em Moscovo, informou a Agência de Notícias da República Islâmica, estatal do Irão.

Bagheri disse a Marzouk que as prioridades de Teerão nas negociações com partes estrangeiras são um cessar-fogo imediato, ajuda aos palestinos e levantamento do bloqueio a Gaza.

Marzouk, membro do gabinete político do Hamas, disse que os habitantes de Gaza sairiam do conflito de cabeça erguida.

Israel afirma ter conhecimento de 229 pessoas mantidas reféns em Gaza (11h15)

O governo de Israel disse ter conhecimento de 229 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro. A estes acrescem quatro pessoas que foram libertadas.

Israel não disse se sabe quantos estão vivos. Alguns podem ter sido mortos durante a incursão do Hamas e levados para Gaza como cadáveres, disseram autoridades israelenses.

Câmara dos Representantes dos EUA pode considerar a ajuda à Ucrânia e a Israel separadamente (6h40)

A Câmara dos Representantes dos EUA considerará a nova assistência militar à Ucrânia e a Israel como medidas separadas , disse o presidente recém-empossado na quinta-feira, complicando as tentativas do presidente Joe Biden de garantir o apoio a ambos os aliados dos EUA.

“Nosso consenso entre os republicanos da Câmara é que precisamos bifurcar essas questões”, disse o presidente Mike Johnson à Fox News.

A Casa Branca pediu ao Congresso 106 mil milhões de dólares em despesas de emergência para a Ucrânia, Israel e outras ajudas estrangeiras, esperando que um pacote de acordo o ajudasse a garantir o montante total. Mais apoio à Ucrânia tem sido uma questão controversa.