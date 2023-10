Libéria vota enquanto o presidente Weah busca um segundo mandato

Cerca de 2,4 milhões de eleitores na Libéria podem votar nesta terça-feira numa eleição geral na qual o presidente George Weah busca um segundo mandato após seis anos marcados por alegações de corrupção e dificuldades económicas persistentes.

Weah, 57 anos, que se voltou para a política depois de uma carreira de sucesso no futebol, diz que precisa de mais tempo para cumprir a sua promessa de reconstruir a economia, as instituições e as infra-estruturas falidas do país da África Ocidental, comprometendo-se a pavimentar mais estradas se for reeleito.

Eleito em 2017, na primeira mudança democrática de poder do país em mais de 70 anos, Weah concorre contra outros 19 candidatos presidenciais. Para evitar segundo turno, o vencedor deve obter 50% dos votos expressos, além de pelo menos mais um voto.

Encerrando a sua campanha após um desfile pela capital Monróvia no domingo à noite, Weah classificou o seu primeiro mandato como um sucesso, apesar dos desafios significativos.

A nação da África Ocidental, rica em minério de ferro, ainda luta para sair de duas guerras civis devastadoras entre 1989 e 2003, que mataram mais de 250 mil pessoas, e de uma epidemia de Ébola de 2013-16 que matou milhares.

“Estou orgulhoso do recorde de conquistas num período muito difícil. Fomos capazes de fazer muito com menos recursos e resolver muitos problemas estruturais”, disse Weah aos seus apoiantes.

Enfrentou críticas da oposição e dos parceiros internacionais da Libéria por não ter feito o suficiente para combater a corrupção durante o seu primeiro mandato. No ano passado, ele demitiu o seu chefe de gabinete e dois outros altos funcionários depois que os Estados Unidos os sancionaram por corrupção.

O principal adversário de Weah é o antigo vice-presidente Joseph Boakai, 78, que derrotou numa segunda volta em 2017. Boakai fez campanha sobre o que chama de necessidade de resgatar a Libéria da alegada má gestão por parte da administração de Weah.

Embora a campanha eleitoral tenha sido maioritariamente pacífica, surgiram confrontos esporádicos entre apoiantes de partidos rivais, levando o gabinete dos direitos humanos das Nações Unidas a expressar preocupação com a violência relacionada com as eleições, depois de duas pessoas terem sido mortas em Setembro.

No domingo, quando as campanhas encerraram na capital, várias pessoas ficaram feridas quando eclodiram combates entre apoiantes rivais.