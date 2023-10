Estados Unidos reiteram apoio ao governo civil do Níger deposto num golpe de estado em Julho

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou nesta segunda-feira com o presidente do Níger, Mohamed Bazoum, que foi deposto por um golpe militar em julho, para reiterar o apoio de Washington ao governo democraticamente eleito do país africano, disse o Departamento de Estado.

Blinken disse a Bazoum que um governo liderado por civis “apresenta a melhor oportunidade para garantir que o Níger continue a ser um parceiro forte na segurança e no desenvolvimento da região”, afirmou o comunicado.

Soldados da guarda presidencial detiveram Bazoum em 26 de Julho e criaram um governo de transição, um de uma série de golpes recentes na região do Sahel, na África Ocidental.