Jucarente recupera carteiras danificadas da escola José Marti

A acção está direcionada às instituições do ensino públicas e privadas, tendo o acto de lançamento contado com a presença do secretário de Estado para Educação Pre-Escolar e Ensino Primário, Pacheco Francisco.

Na ocasião, esse responsável agradeceu o gesto da Associação Juvenil de Apoio aos Jovens Carentes (Jucarente), sublinhando que o mesmo vem ajudar o Ministério da Educação na recuperação de carteiras e outros meios escolares.

“O Executivo tem feito o esforço de adquirir carteiras e apetrechar as escolas, mas acontece que as carteiras têm pouca durabilidade devido ao mau uso por parte dos alunos, dando a sensação de que as autoridades não fazem nada para equipar as escolas“, referiu.

De acordo com Pacheco Francisco, é necessário consciencializar os alunos que fazem uso das carteiras, no sentido de conservarem-nas para haver maior durabilidade, e assim o Executivo deixar de gastar avultadas somas na aquisição desse móvel.

Para o responsável, havendo uma ONG como a Jucarente que se predispõe em ajudar o Executivo é muito bom, porque ajuda a aliviar o peso e acudir necessidades primárias.

“É que em certas escolas encontramos os esqueletos das carteiras na lixeira. Então ao surgir a Jucarente na recolha para poder reparar será uma mais-valia, visto que permitirá acomodar melhor os alunos”, reconheceu.

Realçou ainda que muitas vezes são os populares que aparecem nas escolas para roubarem as próprias carteiras, daí a existência de défice e algumas crianças sentarem-se nas pedras ou no chão, para assistir as aulas, sob o risco de quase nada assimilarem.

Já a directora da escola José Marti, Elsa Maria Seca, afirmou que neste momento serão recuperadas 150 carteiras em mau estado de conservação, pelo que se manifestou muito feliz com o início da campanha, sobretudo na instituição que dirige.

Por seu turno, o presidente da Associação Juvenil de Apoio aos Jovens Carentes, Nkilucissa José Gombo, explicou que esse é um projecto resultante dos valores do prêmio José Aparecido de Oliveira, atribuído à jucarente pelo o Presidente da República, João Lourenço.

Salientou que o objectivo é acudir às grandes preocupações dos estudantes em todo o país, particularmente o das carteiras por ser um problema real que afecta no processo de aprendizado de muitas crianças, incluindo em Luanda.

ECC/MDS