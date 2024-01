China avalia pacote de US$ 278 mil milhões para estabilizar o mercado de ações em queda

As autoridades chinesas estão a considerar um pacote de medidas para estabilizar o mercado de ações em queda, depois de tentativas anteriores de restaurar a confiança dos investidores terem falhado e levado o primeiro-ministro Li Qiang a apelar a medidas “enérgicas”.

Os decisores políticos estão a tentar mobilizar cerca de 278 mil milhões de dólares, principalmente provenientes de contas offshore de empresas estatais chinesas, como parte de um fundo de estabilização para comprar ações onshore através da ligação da bolsa de Hong Kong, de acordo com a Bloomberg.

As deliberações sublinham o elevado sentido de urgência entre as autoridades chinesas para conter uma onda de vendas que levou o índice de referência CSI 300 ao mínimo de cinco anos esta semana. Acalmar os pequenos investidores do país, muitos dos quais foram prejudicados pela prolongada crise imobiliária, também é visto como fundamental para manter a estabilidade social.

A formação de um fundo de estabilização apoiado pelo Estado está a ser contemplada pelo menos desde Outubro, embora alguns investidores tenham levantado dúvidas sobre a sua eficácia, uma vez que os anteriores esforços de resgate de Pequim nem sempre funcionaram. A crise imobiliária da China, a depressão do sentimento dos consumidores, a queda do investimento estrangeiro e a diminuição da confiança entre as empresas locais, após anos de decisões políticas voláteis, estão a exercer pressão sobre a economia e os mercados.

As autoridades também estão a avaliar outras opções e podem anunciar algumas delas ainda esta semana, se aprovadas pela alta liderança. Os planos ainda estão sujeitos a alterações. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não respondeu a um pedido de comentário da Bloomberg.

Ao todo, mais de 6 trilhões de dólares foram eliminados do valor de mercado das ações chinesas e de Hong Kong desde o pico atingido em 2021, sublinhando o desafio que Pequim enfrenta ao tentar travar um declínio na confiança dos investidores.

As medidas graduais da China nos últimos meses para impulsionar o sentimento do mercado foram recebidas com um grande grau de desânimo por parte dos investidores, com alguns a pedirem estímulos mais enérgicos. Pequim restringiu as vendas a descoberto e os fundos estatais intervieram para comprar ações de grandes bancos.

A confiança também foi prejudicada nos últimos anos pelo crescente controlo do presidente Xi Jinping sobre as empresas privadas, que incluiu uma repressão aos gigantes tecnológicos do país. Os bancos internacionais que planeavam uma expansão massiva no país estão agora a moderar as suas ambições de construir plataformas na segunda maior economia do mundo.

Desta vez, as autoridades procuram usar dinheiro offshore para minimizar o impacto sobre o já enfraquecido yuan, disseram as pessoas. A Bloomberg Intelligence estimou que o fundo de resgate poderá expandir-se ainda mais para 488 mil milhões de dólares , assumindo que o tamanho será semelhante ao de 2015, quando a “equipa nacional” mobilizou cerca de 5% do valor de mercado das ações A, escreveram numa nota analistas liderados por Sharnie Wong.