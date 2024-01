Itália se prepara para nacionalizar a maior fábrica siderúrgica do país

O governo italiano deverá se tornar o principal acionista da maior empresa siderúrgica do país, depois que a ArcelorMittal SA se recusou a injetar novos fundos.

A siderurgia Acciaierie d’Italia, sediada na cidade de Taranto, no sul, há muito que luta para regressar a níveis de produção sustentáveis, à medida que combate o aumento dos custos da energia e a procura industrial mais fraca.

“A ArcelorMittal disse que está disposta a aceitar uma participação minoritária, mas não a contribuir financeiramente”, disse o Ministro da Indústria Adolfo Urso aos legisladores em Roma na quinta-feira. Ele acrescentou que a expansão da empresa, anteriormente conhecida como Ilva, precisa de “uma mudança drástica para marcar um ponto de inflexão claro em comparação com os últimos 10 anos”.

Os sindicatos devem realizar outra rodada de negociações na noite de quinta-feira com autoridades do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni.

A administração de Meloni, após uma reunião com representantes da empresa no início desta semana, propôs aumentar a sua participação na Acciaierie d’Italia de 38% para 66% com a injeção de 320 milhões de euros (351 milhões de dólares) de capital novo através de um veículo estatal.

A aquisição da participação majoritária reflete uma tendência intervencionista que viu o governo de direita de Meloni entrar em várias sagas corporativas de longa data, incluindo a Telecom Itália.

A questão mais urgente para a fábrica é encontrar fundos suficientes para manter a produção. As siderúrgias estão a produzir menos de 4 milhões de toneladas por ano, que se compara com uma capacidade potencial máxima de cerca de 10 milhões de toneladas. Os altos-fornos da fábrica estão desligados ou funcionando ocasionalmente.