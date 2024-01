Angola e Estados Unidos abordam incremento da cooperação bilateral

A nova visão de investimentos americanos para Angola e a necessidade de se incrementar a troca de visitas oficiais nos mais variados domínios, estiveram em análise, na quinta-feira, em Luanda, num encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Téte António, e o embaixador dos Estados Unidos, Tulinabo S. Mushingo.

De acordo com uma nota do Ministério das Relações Exteriores (Mirex), durante o encontro as duas entidades abordaram assuntos relacionados com o estado da cooperação bilateral, na sequência da recente visita do Presidente da República, João Lourenço, aos Estados Unidos da América.

As partes falaram também de assuntos regionais, centrados na questão da paz em África e muito particularmente na região da SADC.

O conflito que persiste no leste da República Democrática do Congo (RDC) foi igualmente evocado durante o encontro entre as duas entidades.

Angola e os Estados Unidos da América estabeleceram relações diplomáticas formais em 1993.

Angola é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos na África Subsaariana devido, sobretudo, à exportação de petróleo. Os dois países cooperam em vários domínios, com realce para o comércio, finanças, energia, indústria transformadora, segurança, saúde e justiça.

As trocas comerciais entre os dois países atingiram, até novembro de 2019, cerca de 1,4 mil milhões de dólares.