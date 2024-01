Itália procura reforçar laços com África e servir de ponte entre o continente africano e a UE

Numa iniciativa que surpreendeu muitos observadores por partir de um governo considerado de extrema-direita, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, revelou um plano de investimentos no valor de mais de 5,5 mil milhões de euros (5,9 mil milhões de dólares) para fortalecer as relações italianas com África.

A primeira-ministra organizou uma reunião na segunda-feira com cerca de 25 chefes de estado e de governo africanos, enquanto procura forjar um papel influente para Roma como ponte política e económica entre a União Europeia e o continente africano.

“A imigração ilegal em massa nunca será detida, os traficantes de vidas humanas nunca serão derrotados se não atacarmos as causas que levam alguém a abandonar a sua própria casa”, disse Meloni, que lidera uma coligação de direita, na conferência no Senado de Roma.

“É exactamente isso que pretendemos fazer, por um lado declarar guerra aos traficantes do terceiro milénio e, por outro, trabalhar para oferecer aos povos africanos uma alternativa feita de oportunidades, trabalho, formação e migração legal”, afirmou.

As prioridades da Itália incluirão energia, educação e formação profissional, saúde, agricultura e água, disse Meloni. O pacote inicial, incluindo empréstimos, subvenções e garantias, será composto por cerca de 3 mil milhões de euros do fundo climático italiano e cerca de 2,5 mil milhões de euros provenientes de recursos de desenvolvimento, acrescentou.

O governo, que pretende envolver instituições financeiras internacionais e outros países doadores, criará até ao final do ano “um novo instrumento financeiro” com o credor estatal Cassa Depositi e Prestiti para facilitar o investimento do sector privado no projecto, disse Meloni.

Meloni anunciou o seu chamado “plano Mattei” para África pouco depois de assumir o cargo em 2022, mas desde então tem sido repetidamente adiado. O projeto leva o nome de Enrico Mattei, fundador da empresa italiana de energia Eni SpA , que muitas vezes atuou como elo político e comercial entre a Itália e o continente.

Grupo dos Sete

A conferência acontece no momento em que Meloni assume a presidência do Grupo dos Sete países este ano.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen , entre os participantes no evento de Roma, apoiou a iniciativa de Meloni, dizendo que “é complementar ao nosso Portal Global Europeu”, o plano de infra-estruturas da UE que inclui investimentos no valor de 150 mil milhões de euros para África.

Meloni destacou o sector energético, dizendo: “O objectivo que a Itália persegue é ajudar as nações africanas interessadas a produzir energia suficiente para as suas próprias necessidades e a exportar para a Europa o excedente, combinando duas necessidades: a africana, para desenvolver esta produção e gerar riqueza, e a europeia, para garantir novas rotas de abastecimento energético.”

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Norte de África tornou-se o maior fornecedor de energia de Itália, alimentando as relações económicas entre as duas áreas.