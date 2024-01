França pede à UE que suspenda as negociações sobre um acordo comercial com o Mercosul para apaziguar os agricultores franceses

O Presidente da França, Emmanuel Macron, intensificou a sua oposição a um acordo comercial entre a União Europeia e o bloco sul-americano do Mercosul, ao enfrentar em casa protestos de agricultores provocados em parte pela concorrência estrangeira.

O presidente francês contactou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, na semana passada, com um apelo para encerrar a actual ronda de negociações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Uma porta-voz do governo, Prisca Thevenot, confirmou que a França disse ao chefe do braço executivo da UE que o acordo não deveria prosseguir a menos que os agricultores de quatro países sul-americanos estivessem sujeitos às mesmas regras ambientais que os da Europa. A Comissão Europeia recusou-se a comentar, referindo-se à sua prática de não comentar conversas bilaterais.

A UE e os países do Mercosul – Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai – têm estado em conversações para fechar um acordo comercial há mais de duas décadas. Um acordo foi anunciado em 2019, mas nunca implementado devido às novas exigências ambientais da UE.

A medida de Macron é, em última análise, um esforço para apaziguar os agricultores franceses que começaram a bloquear as autoestradas em torno de Paris com os seus tratores. Com dois sindicatos de agricultores franceses a pedirem um cerco a Paris, pretendem pressionar o governo a fazer mais concessões para aliviar o fardo do aumento dos custos e da burocracia.

Muitos manifestantes também apontam para o que descrevem como concorrência desleal de países estrangeiros, que dizem ser facilitada por acordos de comércio livre como o Mercosul.

As autoridades da UE estão preocupadas com a possibilidade de os protestos dos agricultores, que também atingiram partes da Bélgica na segunda-feira, se espalharem ainda mais .

Os agricultores também atacam o recente acordo de livre comércio com a Nova Zelândia , que o ministro da Agricultura francês, Marc Fesneau, defendeu na segunda-feira como importante. A UE aprovou o acordo com a Nova Zelândia em novembro. Os agricultores também foram uma força de oposição fundamental contra um acordo de comércio livre com os EUA que foi congelado durante a presidência de Donald Trump .

Na semana passada, cerca de 100 legisladores do partido de Macron enviaram uma carta a von der Leyen para alertar sobre os “perigos” do Mercosul para os agricultores franceses, chamando-o de “anacrónico”.

Falando numa conferência da ONU sobre o clima no Dubai, em dezembro, Macron já tinha dito que as concessões ambientais obtidas pelo bloco não eram suficientes, acrescentando que os produtos importados dos países do Mercosul teriam “uma pegada de carbono repugnante”. Em contrapartida, o chanceler alemão, Olaf Scholz , tem apelado publicamente a uma rápida conclusão das conversações.

Macron deve viajar ao Brasil em março. Uma pessoa próxima ao presidente disse estar confiante de que sua posição sobre o Mercosul não afetaria o relacionamento com Brasília.

Os protestos dos agricultores, que começaram no início deste mês, estão a colocar Macron numa posição difícil, enquanto o Partido Nacional de Marine Le Pen procura capitalizar o movimento. O Presidente francês acabou de remodelar o seu governo e nomeou um novo primeiro-ministro, depois de aprovar uma lei de imigração que causa divisão com o apoio da extrema-direita em Dezembro, uma medida que perturbou os membros de tendência esquerdista do seu partido.