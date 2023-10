Irão diz que EUA já estão “militarmente envolvidos” no conflito entre israelenses e palestinos

Os Estados Unidos já estão fortemente envolvidos no conflito entre Israel e os palestinos e devem ser responsabilizados, disse uma autoridade iraniana nesta segunda-feira.

Os Estados Unidos estão reforçando seu poder de fogo no Oriente Médio em resposta à guerra entre seu aliado Israel e os militantes palestinos do Hamas apoiados pelo Irão, em meio a temores de repercussões regionais.

Perguntado se Teerão se envolveria caso os EUA interviessem, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanaani, disse: “O Irão considera que os Estados Unidos já estão militarmente envolvidos no conflito entre Israel e os palestinos”.

“Os crimes do regime sionista são realizados com o apoio dos Estados Unidos e Washington tem que ser responsabilizado”, acrescentou em uma coletiva de imprensa.

O mais novo porta-aviões dos EUA – também o maior do mundo – já está no leste do Mediterrâneo e deve receber a companhia de um segundo porta-aviões dos EUA nos próximos dias.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse no domingo que os porta-aviões não são uma provocação, mas uma dissuasão.