Interclube vence Petro B e apura-se para final de Luanda

A equipa de basquetebol do Interclube venceu hoje (sábado), na capital do país, o Petro B, por 95-64, e está na final do Campeonato Provincial de Luanda, que acontece na próxima quarta-feira.

Em jogo da meia-final, disputada no Pavilhão da Cidadela Desportiva, o conjunto da “polícia”, orientado pelo técnico Apolinário Paquete, não teve muitas dificuldades para superar o segundo plantel petrolífero.

Tidos como favoritos, o Inter confirmou o seu estatuto na quadra, ao triunfar em todos os quartos, por 29-13, 50-34, 72-49 e 95-64, respectivamente.

Para a proeza, a turma “azul e branco” utilizou todos os jogadores, sendo que dos doze, apenas um não marcou qualquer ponto. O seu base, Carlos Cabral, com 20 pontos, foi o melhor marcador da contenda.

Na final, o Interclube defronta o Vila Clotilde, que hoje venceu de maneira surpreendente, o 1º de Agosto, por 82-69. WR/VAB