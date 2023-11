Comunidade angolana em Espanha abre jornada da Dipanda

A comunidade angolana no Reino de Espanha abriu, este sábado, a jornada comemorativa alusiva ao 11 de Novembro, Dia da Independência Nacional, com um encontro de reflexão em torno do desenvolvimento do país.

Segundo nota de imprensa chegada à ANGOP, durante o encontro, o embaixador Alfredo Dombe focou-se na necessidade de os angolanos residentes em Espanha contribuírem, de forma mais activa, com acções, nos mais variados segmentos, destinadas a incentivar e impulsionar o desenvolvimento de Angola.

O diplomata aproveitou a oportunidade para incentivar os jovens empreendedores e estudantes angolanos no Reino de Espanha a emprestar o seu saber em prol de uma Angola unida e em constante mutação económica e social.

Em relação ao encontro, Alfredo Dombe adiantou que serviu para unir os angolanos e perceber os reais problemas da comunidade, com a recolha de contribuições destinadas a melhorar e a reforçar a interacção entre os membros da missão diplomática e a comunidade, incentivando a busca de mecanismos para apoiar as autoridades para fazer face aos desafios de momento.

Entre as principais preocupações da comunidade consta questões relacionadas com a emissão de passaportes, bilhetes de identidades, registo criminal, entre outros documentos.

A propósito, Alfredo Dombe adiantou que, brevemente, a comissão itinerante dos Serviços Consulares estará em Espanha para atender os angolanos nas respectivas cidades/comunidades.

Adiantou que a missão diplomática tem ainda como prioridade promover parcerias junto das universidades espanholas para gerar disponibilidades de bolsas de estudos e intercâmbios, sem esquecer o trabalho junto das escolas de formações profissionais, cujo objectivo é devolver o saber a Pátria em diversas áreas e segmentos de actuação.

A intenção, frisou, é aproximar a missão diplomática da comunidade, partilhando informações pertinentes sobre a realidade política, económica e social de Angola.

Os representantes das comunidades enalteceram a iniciativa, por, no seu entender, conforto e apoio na resolução dos problemas que afligem as comunidades residentes no exterior.

Para a presidente da Associação ANANGUE, Madalena Augusto, o encontro reflectivo foi benéfico e construtivo, frisando a necessidade de encontros do género serem realizados regularmente, para compartilhar informações relativas ao país.

Por seu turno, o presidente da Associação dos Estudantes Angolanos em Espanha, Wilson Mendes, considerou um passo louvável no processo de aproximação entre os membros da missão diplomática e as comunidades.

O mesmo ponto de vista é defendido pelo presidente da Associação Progresso da Nação Angolana, Jean Barnabé, que enalteceu a iniciativa e a disponibilidade contínua da missão diplomática, desde a vigência do embaixador Mawete João Baptista até à presente gestão.

No âmbito da Semana das Comemorações em alusão ao 11 de Novembro, dia da Independência Nacional, estão programadas várias actividades, tais como uma recepção oficial ao Corpo Diplomático acreditado em Espanha, empresários e políticos, o descerramento do busto de António Agostinho Neto, na Biblioteca da Universidade Complutense de Madrid, uma missa de acção de graça e a Festa da Dipanda com a Comunidade Residente e Convidados. VM