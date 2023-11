Inter vence D’gosto no início do nacional de basquetebol

O Interclube venceu esta sexta-feira, em Luanda, o 1.° de Agosto, por 99-95, em jogo da 1.ª jornada do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol.

A partida, disputada no pavilhão 28 de Fevereiro, colocou em confronto o vice-campeão da edição passada (1° de Agosto ) e o terceiro colocado (Interclube).

Os “militares” entraram melhor e aos cinco minutos para terminar o primeiro período venciam por 15-9, consevando a vantagem até o fim (25-23).

No segundo período registou-se o inverso, ou seja, foram os anfitriões que lideraram as acções ofensivas e acabaram por vencer por dez pontos de diferença (50-40), resultado com que se chegou ao intervalo.

No terceiro período foi notório a falta de ritmo competitivo por parte das duas equipas, talvez por tratar-se de início de época. Empatadas a 56 pontos, esta etapa do encontro terminou em 63-62 favorável dos “polícias”.

O último quarto foi marcado por dois empates (80-80 e 83-83), mas foi o Inter que se adiantou no marcador em 89-83. Daí em diante só foi gerir até o resultado final de 99-95.

O capitão do Interclube, Paulo Barros, foi o melhor marcador partida, com 22 pontos, seguido de Edmilson Engels, do 1.° de Agosto, com 20.

Ainda nesta jornada, antes do desafio de cartaz, o Petro B perdeu com a Casa do Pessoal do Porto do Lobito (72-79), o Inter B bateu o Akira Academy (70-66), o Jesus Cristo Basketball derrotou o Clube de Formação Desportiva Kwanza (104-68).

Sábado e domingo disputa-se a 2ª jornada:

Sábado: Clube de Formação Desportiva Kwanza -Akira Academy (28 de Fevereiro, 15 horas), Petro de Luanda-Vila Clotilde (ISPTEC,18 horas), Inter B-Petro B (pavilhão 28 de Fevereiro,18 horas) e 1.° de Agosto-ASA (Victorino Cunha,18 horas)

Domingo: Casa do Pessoal do Porto do Lobito-Interclube (CPPL,18 horas) e Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela-Jesus Cristo Basketball (Acácias Rubras,15 horas).

Com arbitragem de António Bernardo, coadjuvado por Francisco Tandu e Laurindo Gama, as equipas marcaram da seguinte forma:

Interclube – Emanuel Sebastião (13 pontos), Elmer Félix (07), Fábio António (00), Timóteo Txinalua (00), Paulo Barros(22), Guilherme Monteiro (03), Geovani Kibonga (00), Valdelício Joaquim (13), Islando Manuel (12), Wilson Cassav (00), Wilson Ambrósio (15) e Carlos Cabral (14)

Técnico: Apolinário Paquete

1.° de Agosto – Tiago Fernandes (05), Bamba Cissé (15), Hélder Fernandes (10), Gilberto Sebastião (01), Macachi Braz (04), Gideão Mamanhane (05), Marcelo João (15), Elvis Mavurda (00), Fábio Domingos (08), Eliseu João (08), Edmilson Engels (00) e Elcane Paca (20)

Técnico: Lazare Adingono

