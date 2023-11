Angola no grupo E das eliminatórias do Afrobasket`2025

O sitio da Fiba-África a que a ANGOP consultou este sábado, refere que o grupo E é integrado pelo campeão Tunísia, Angola (5º colocado da edição de 2021), Guiné e Quénia.

A selecção de Cabo Verde, quarta classificada do último Afrobasket, realizado em 2021, no Rwanda, está no grupo B com a Nigéria, Uganda e o vencedor das pré-eliminatórias entre as Zonas 1 e 2.

O Sudão do Sul, que se qualificou surpreendentemente para os Jogos Olímpicos de 2024, fugura no Grupo A, que tem a RDC e Mali e mais o vencedor das pré-eliminatórias na Zona 6, Ilhas Maurícias ou Comores.

O Senegal, medalha de bronze de 2021, vai enfrentar, no Grupo C, Camarões, Rwanda e o vencedor do torneio de pré-qualificação das Zonas 3 e 4.

A Côte d`Ivoire, actual medalha de prata, figura no Grupo D, que conta ainda com o Egipto, República Centro-Africana e o vencedor das pré-qualificações entre a Zona 5, Madagascar ou Djibuti.

De acordo com a FIBA-África, os jogos dos grupos D, B e E serão disputados em Fevereiro de 2024, enquanto os grupos C e A em Novembro do mesmo ano.

Grupos:

Grupo A – Sudão do Sul, RDC, Mali, Q z6 Maurícias e Comores

Grupo B – Cabo Verde, Nigéria e Q z1 + z2 Uganda

Grupo C – Senegal, Camarões, Qz3 +z4 Ruanda

Grupo D – Côte d`Ivoire, Egipto, República Centro-Africana, Q z5 +Madagáscar + Djibuti

Grupo E – Tunísia, Angola, Guiné e Quênia

MC