Inter vence ASA no fecho da 1ª volta do Nacional

No intervalo da partida, disputada no pavilhão 28 de Fevereiro, a equipa da “polícia” já detinha a vantagem (59-54) sobre os aviadores. Com este triunfo, o Inter assumiu a liderança da prova, com 20 pontos.

Paulo Barros, do Interclube, foi o melhor marcador, com 18 pontos, seguido de Ngombe Rodrigues (ASA), com 16.

Ainda para a mesma ronda (14°), o Petro de Luanda derrotou o Clube Amigos do Basquetebol de Benguela, por 130-51, e 1° de Agosto superou o Petro B, por 90-79.

Classificação:

1° Interclube – 20 pontos.

2° Petro de Luanda – 19

3° Vila Clotilde – 18

4° 1° de Agosto – 18

5° Petro B – 16

6° Casa Pessoal do Porto do Lobito – 15

7° Jesus Cristo Basketball – 13

8° ASA – 12

9° Inter B – 11

10° Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela – 11

11° Clube de Formação Desportiva Kwanza – 09

12° Akira Academy – 08

BSV/VAB