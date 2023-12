Mais de 20 países passam a integrar coalizão liderada pelos EUA no Mar Vermelho, anuncia Pentágono

Mais de 20 países concordaram em participar da nova coalizão liderada pelos EUA para proteger o tráfego comercial no Mar Vermelho de ataques do movimento Houthi do Iêmen, à medida em que mais nações se juntam à iniciativa, disse o Pentágono nesta quinta-feira.

Ainda assim, o novo total do Pentágono sugere que pelo menos oito dos países que aderiram também se recusaram a ser identificados publicamente, em um sinal das sensibilidades políticas da operação, à medida em que aumentam as tensões regionais devido à guerra entre Israel e o Hamas.

“Mais de 20 nações já se inscreveram para participar”, disse o major-general Patrick Ryder, observando as declarações da Grécia e da Austrália. “Deixaremos que outros países fiquem encarregados de falar sobre sua participação.”

Os Estados Unidos lançaram a Operação Guardião da Prosperidade há dois dias, dizendo que mais de uma dúzia de países concordaram em participar em um esforço que envolverá patrulhas conjuntas nas águas do Mar Vermelho perto do Iêmen.

Cada país contribuirá com o que puder, disse Ryder, apelidando a iniciativa de “coalizão dos dispostos”.

“Em alguns casos isso incluirá embarcações. Em outros casos, poderá incluir funcionários ou outros tipos de apoio”, disse ele em entrevista coletiva.

A crise no Mar Vermelho surgiu por conta da guerra entre Israel e o grupo islâmico palestino que governa Gaza, o Hamas. A guerra começou em 7 de outubro, quando combatentes do Hamas atravessaram a fronteira de Gaza em direção ao sul de Israel, onde as autoridades israelitas dizem que os militantes mataram cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis israelenses e estrangeiros.

O bombardeio de Israel em retaliação e a invasão de Gaza, que as autoridades israelitas afirmam ter como objetivo eliminar o Hamas, mataram quase 20 mil palestinos, segundo autoridades de saúde no enclave costeiro densamente povoado.

Representantes iranianos, incluindo os houthis e o Hezbollah libanês, têm disparado foguetes contra Israel desde o início do conflito. Os houthis, entretanto, intensificaram os seus ataques no Mar Vermelho, ameaçando atingir todos os navios que se dirigem para Israel.

Por Phil Stewart