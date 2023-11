Petro procura 10ª Supertaça em basquetebol

O Petro de Luanda defronta o Interclube neste sábado, às 17 horas, no pavilhão das Acácias Rubras, em Benguela, augurando conquistar o décimo troféu da Supertaça em basquetebol sénior masculino.

Também denominada Supertaça de Angola “Vlademiro Romero”, a prova, que abre a época desportiva 2023/24, vai opor o vencedor do Campeonato Nacional, a equipa “petrolífera”, e o vencedor da Taça de Angola, a da “polícia”, ambas da capital do país.

A edição anterior (28ª) foi disputada no pavilhão da Nossa Senhora do Monte, na cidade do Lubango, província da Huíla, com vitória do Petro sobre o 1º de Agosto, por 99-92.

Os detentores do título ocupam o segundo lugar do ranking de conquistas, com nove, enquanto a equipa “militar” é a líder, com 13.

O Interclube possui apenas um troféu, obtido em 2017.

Inicialmente, o jogo entre “petrolíferos” e “polícias” estava previsto para o pavilhão Welwitschia Mirabilis, na cidade de Moçâmedes, província do Namibe, mas por questões técnicas inapropriadas, a Federação Angolana de Basquetebol (FAB), o transferiu para Benguela.

Declarações:

Em antevisão ao desafio, o treinador do Petro, José Neto, disse que o objectivo é a conquista da Supertaça, apesar de contar com a réplica do adversário.

Ao falar à imprensa, no final do treino, reiterou que o grande objectivo do seu clube é vencer todas as competições em que estarão envolvidas, reconhecendo, no entanto, que o Interclube tem uma equipa reforçada e compacta, com mesmas ambições .

“O nosso objectivo é conquistar a Supertaça, Taça de Angola, Campeonato Nacional. A Liga Africana (Ball League) é uma prova com um padrão diferente das outras, mas também auguramos vencer”, reiterou.

O capitão do Petro, o extremo base Carlos Morais, referiu estar o conjunto determinado a conquistar o troféu, embora reconheça que o adversário se reforçou com jogadores provenientes do 1º de Agosto. BSV/VAB/MC