Huíla assolada por onda de roubo de viaturas

Em 2023, o SIC registou o roubo de seis viaturas e o furto de 12, dentre ligeiras e pesadas, nos municípios do Lubango, Humpata e Matala, onde a preferência recaiu para marcas como Hyunday, Toyota Land Cruiser e Rav4, Mitsubishi e Suzuki. Em 2022 ocorreram dois roubos e sete furtos.

Foram recuperadas 14 viatura e restituídas aos seus proprietários, não havendo rasto sobre as outras, o que se presume que tenham sido desmanchadas. Afonte disse que a Polícia continua a investigar.

O sub-comissário, falava à ANGOP esta sexta-feira, no Lubango, afirmou que a solução está nas denúncias, admitindo que os números estão a subir e todos os roubos foram feitos com recurso a armas de fogo.

Após denúncias dos lesados, no período em referência, a corporação despoletou operações específicas que culminaram com a detenção de 52 dos suspeitos, 72 a menos que em 2022, segundo Pedro António.

A província da Huíla tem o segundo maior parque automóvel do país, com mais de 800 mil veículos, conforme registos do Gabinete de Transportes, o que atiça criminosos do ramo, na sua maior parte oriundos de Benguela, Luanda e Huambo. JT/MS