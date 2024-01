A eliminação de US$ 6 trilhões no valor das ações na China expõe problemas económicos mais profundos

A derrocada de 6 trilhões de dólares no mercado de ações da China revela uma verdade dolorosa para o governo do presidente Xi Jinping : as pessoas estão irremediavelmente sombrias quanto às perspetivas para a segunda maior economia do mundo e o seu pessimismo está a tornar-se cada vez mais difícil de ignorar.

A forte liquidação deste mês do índice de referência CSI 300 da China levou a sua queda para uns brutais 40% nos últimos três anos, aprofundando a angústia num mercado dominado por pequenos investidores. Um pacote de resgate governamental em consideração, apoiado por cerca de 2 biliões de yuans (280 mil milhões de dólares), relatado pela primeira vez pela Bloomberg News, e um súbito corte no rácio de reservas bancárias mostram que as autoridades estão cada vez mais ansiosas por travar a crise.

Mas tanto os investidores internacionais como os investidores de retalho continuam cépticos quanto à possibilidade de estas medidas serem suficientes para provocar uma recuperação sustentada.

Em comparação com a crise imobiliária e os desafios demográficos que duram anos no país, uma destruição do mercado bolsista pode parecer um problema relativamente superficial. As ações representam uma fração da riqueza das famílias que o setor imobiliário representa e não há sinais de risco sistémico que possam pôr em perigo a estabilidade financeira.

Mas num país onde o controlo governamental dos comentários financeiros e dos dados económicos é cada vez mais rigoroso, os mercados constituem um lembrete público dos problemas que perseguem a economia real, desde a queda dos preços das casas até ao aumento das tensões comerciais. A liquidação corre o risco de reduzir os gastos dos consumidores e o investimento empresarial, agravando ainda mais os problemas da economia.

Já se passou quase uma década desde a última vez que as autoridades chinesas demonstraram tanta preocupação com o mercado de ações do país. Mas o cenário económico de 2015 foi muito diferente.

Nessa altura, o governo também estava preparado para injectar estímulos massivos no principal motor da economia, o imobiliário. Forneceu mais de 3 biliões de yuans em dinheiro do banco central para a demolição de antigos edifícios de apartamentos e para a construção e venda de novos. As autoridades reduziram drasticamente as taxas de juro, estimulando os gastos dos consumidores e o investimento empresarial. A política dos dois filhos foi introduzida em Outubro, revigorando o interesse dos investidores no país. E os dados oficiais estimam o crescimento do PIB em 2015 em 7%.

Em 2023, a economia atingiu a sua meta de crescimento anual de cerca de 5% — mas também registou a pior fase deflacionária desde a crise financeira asiática. Os preços das casas caíram mais em dezembro em quase nove anos. As exportações têm enfrentado dificuldades, a população está a diminuir e há um vasto exército de licenciados desempregados.

Mais importante ainda, embora as autoridades pareçam dispostas a intervir para apoiar o mercado, indicaram claramente uma mudança na utilização de estímulos alimentados pela dívida para impulsionar o crescimento no sector imobiliário e na economia em geral. As medidas políticas têm sido modestas, a segurança nacional está a tornar-se uma prioridade, a par do crescimento, e os sinais de que o poder está cada vez mais concentrado no topo do Partido Comunista sugerem que os funcionários do governo poderão ter dificuldades em responder rapidamente às crises.

Com o sentimento no seu ponto mais baixo em décadas, cresce o debate sobre se a economia da China algum dia ultrapassará a americana ou se, em vez disso, está a caminhar para o tipo de estagnação que se instalou no Japão na década de 1990.

Essas perguntas estão ficando mais difíceis de responder. Pequim aumentou as restrições a informações sensíveis ou pouco lisonjeiras sobre a economia vacilante do país. As estatísticas oficiais do mercado imobiliário pintam um quadro mais otimista do que a realidade, e as condições variam entre cidades e distritos. Os dados do mercado acionista fornecem uma janela sobre o que está a acontecer que é mais difícil de manipular – mesmo que a ligação entre as ações chinesas e o desempenho económico a longo prazo seja, na melhor das hipóteses, ténue.

A queda da China chegou numa altura em que o S&P 500 nos Estados Unidos atingiu novos recordes e o Nikkei 225 do Japão atingiu o máximo dos últimos 34 anos.

Pequim terá de implementar o estímulo macroeconómico que sinalizou – particularmente o aumento dos empréstimos e gastos governamentais, o que ajudará a impulsionar a procura interna. Os detalhes não serão revelados até às sessões legislativas anuais no início de março, quando o governo publicar o seu relatório de trabalho. O banco central terá de facilitar a contração de empréstimos através de cortes nas taxas de juro e no RRR.

Até agora não há nenhuma indicação clara de que Pequim fará alguma destas mudanças. Os principais líderes da China sublinharam a necessidade de promover um modelo de crescimento mais sustentável e de evitar repetir os erros de crises anteriores, quando estímulos massivos impulsionaram o crescimento a curto prazo, mas deixaram a economia com uma enorme dívida. Ainda assim, alguns investidores esperam que o terrível estado da economia provoque uma mudança de direção.