Girabola`2023-24 inicia dia 28 deste mês

A 46ª edição do Campeonato Nacional de futebol “Girabola2023-24” inicia no dia 28 deste mês, após dois sucessivos adiamentos, de acordo com uma comunicação divulgada esta quinta-feira pela Federação Angolana da modalidade.

Inicialmente marcada para 28 ou 29 de Setembro, a maior competição futebolística do país foi remarcada para 13 de Outubro corrente, conhecendo agora nova data, estipulada pelo Conselho Técnico do órgão reitor.

O documento a que a ANGOP teve acesso, considera válido o sorteio da competição realizado no dia 31 de Agosto, tendo como jogo de destaque o “clássico” 1.º de Agosto-Petro de Luanda, a disputar-se no estádio dos Coqueiros.

O grupo Escolinha Issac de Benguela ficará de fora do campeonato, por não ter apresentado prova de capacidade financeira.

O título de campeão está em posse do Petro de Luanda.

1.ª Jornada completa:

São Salvador do Zaire-CR União de Malanje (15h, campo Álvaro Buta)

Santa Rita de Cássia-Sagrada Esperança (15h, 4 de Janeiro)

1.º de Agosto-Petro de Luanda (16h, campo dos Coqueiros)

FC Bravos do Maquis-Desportivo da Lunda Sul (15h, Mundunduleno)

Wiliete de Benguela-Recreativo do Libolo (16h, Ombaka)

Desportivo da Huíla-Interclune (15h, Tundavala)

Kabuscorp do Palanca-Sporting de Cabinda (16h, Coqueiros)

Académica do Lobito descansa por força de calendário. MC