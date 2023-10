Soyo volta a ser abastecido com água potável

Quatro dias depois a cidade do Soyo, na província do Zaire, voltou a ser abastecida esta quinta-feira com água potável, superada que está avaria registada no centro de captação, tratamento e distribuição deste líquido precioso.

Para o efeito, foi adquirida uma nova bomba submersível com a capacidade de bombear 215 metros cúbicos de água/hora, informou o chefe da área comercial e marketing da Empresa Pública de Águas e Saneamento do Zaire (EPASZ), Ribeiro Pascoal Sebastião.

A cidade do Soyo tem uma população estimada em mais de 200 mil habitantes, mas apenas 15 por cento beneficia de água potável.

Para inverter este quadro, o governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, disse existir um projecto para a construção de um novo sistema de abastecimento de água potável no Soyo para, uma vez por todas, se acabar com esse constrangimento.

O projecto do novo sistema de abastecimento de água é tutelado pelo Ministério de Energia e Águas. JFC/PMV/JL