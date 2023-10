Georgieva diz que FMI vai aumentar o financiamento climático e avalia trocas de dívida por natureza

O Fundo Monetário Internacional planeia acelerar os pagamentos de um novo programa para proteger os países das consequências do aquecimento global e está a explorar a utilização de swaps para proporcionar alívio da dívida em troca do cumprimento dos compromissos climáticos nacionais.

A Diretora-Geral Kristalina Georgieva disse que o Fundo de Resiliência e Sustentabilidade, que o FMI criou em 2022, já distribuiu dinheiro a 11 países , seis dos quais em África, e há uma fila de mais de 40 aguardando assistência.

Isto significa que a meta inicial de cinco a 10 programas por ano terá agora de ser aumentada, disse ela numa entrevista antes de proferir um discurso na Costa do Marfim antes das reuniões anuais do FMI em Marrocos.

“Se formos fiéis à nossa palavra de que África não contribuiu quase nada para a crise climática, mas é mais vulnerável, então temos de colocar dinheiro onde está a nossa boca”, disse Georgieva.

A ajuda climática acelerada do FMI ajudará a responder a algumas das exigências feitas pelos países em desenvolvimento que agora suportam o peso físico da crise climática. África, cuja população se encontra na linha da frente do aquecimento global, contribui com apenas 2-3% das emissões mundiais.

“As necessidades financeiras são gigantescas e África, em particular, está numa situação de restrição de financiamento tripartida”, disse ela, referindo-se ao impacto da pandemia, à invasão da Ucrânia pela Rússia e ao aumento das taxas de juro globais, juntamente com a valorização do dólar. A assistência bilateral das nações ricas também diminuiu, disse ela.

SDRs redirecionados

Grande parte do financiamento do fundo, que já beneficiou Marrocos e o Ruanda , provém do redireccionamento de parte do conjunto de 650 mil milhões de dólares em direitos de saque especiais que o FMI emitiu durante a pandemia.

Até agora, 103 mil milhões de dólares em SDRs foram redireccionados pelos países ricos para utilização pelo FMI e isso significa que os 40 mil milhões de dólares destinados ao fundo podem ser aumentados, disse ela.

Dado que o fundo se centra na assistência climática, o FMI tem conseguido conceder financiamento concessional a países de rendimento médio vulneráveis ao clima que normalmente não seriam elegíveis para empréstimos a juros baixos, disse ela.

Ao mesmo tempo, o FMI está a explorar a utilização de trocas de dívida por natureza para reduzir a dívida. Mas quer alterar a forma como estão estruturados.

Este ano, os swaps, que normalmente consistem em países recomprarem dívida e depois trocá-la por empréstimos mais baratos com algumas das poupanças utilizadas para conservação, foram intermediados por bancos comerciais no Equador e no Gabão.

Em vez disso, Georgieva pretende vincular o alívio da dívida a um conjunto de indicadores-chave de desempenho ligados às Contribuições Nacionalmente Determinadas dos países, que são compromissos assumidos com as Nações Unidas para reduzir as emissões, entre outras medidas climáticas.

Nestes haveria “um monitoramento robusto de como eles procedem para implementá-los. E o alívio da dívida vai para todo o conjunto de objectivos e não projecto a projecto”, disse ela. “Qual é a diferença quando você faz projeto por projeto? Na verdade, você tem um impacto menor porque não está transformando a economia.”

Georgieva disse que simpatiza com as exigências africanas de mais financiamento concessional para enfrentar as questões climáticas.

Ainda assim, ela disse que um apelo da União Africana na primeira Cimeira do Clima em África, no mês passado, para mais 650 mil milhões de dólares em direitos de saque para financiar projectos de resiliência climática e energia verde era provavelmente impraticável.