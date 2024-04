Os custos elevados da transição energética dificultam a implementação do Acordo Verde da União Europeia

Quando a União Europeia aprovou o seu Acordo Verde, fê-lo com muito alarde e entusiasmo que parecia inaugurar uma nova era de crescimento económico baseada na transição energética. Hoje, a UE debate-se com os elevados custos da transição energética numa situação de grandes tensões geopolíticas e geoeconómicas.

Não é que a UE não admita que a transição seria dispendiosa. O Conselho Europeu considera o investimento necessário “enorme”. Diz também que a UE reservou cerca de 580 mil milhões de euros para o seu plano de emissões líquidas zero durante o período de 2021 a 2027. Só que vai custar muito mais do que isso e a EU não dispõe de espaço fiscal suficiente.

Este é talvez o pior momento possível para os custos reais da transição virem à tona – precisamente quando os europeus começam a sentir o peso dos custos adicionais que esta transição está a impor aos orçamentos familiares. E há eleições para o Parlamento Europeu no horizonte.

No ano passado, a Comissão Europeia estimou o custo da transição energética em mais de 700 mil milhões de euros em investimentos anuais adicionais entre agora e 2050. São 700 mil milhões de euros a serem investidos na transição – e na substituição dos hidrocarbonetos russos – todos anos. É muito dinheiro.

Entretanto, à medida que os custos da transição energética continuam a aumentar, a UE está a ficar para trás nos seus próprios objetivos.

O plano aprovado pelos atuais líderes da UE era uma redução nas emissões de 55% até 2030, a partir de uma linha de base de 1990. Na situação actual, só conseguirão uma redução de 51% até 2030 e, segundo alguns, isto é um problema porque cada ponto percentual é importante. Mas mesmo esta redução – que é bastante considerável – está a custar muito caro. E manter a aposta nos 55% provavelmente alienará ainda mais os eleitores.

Principalmente, o que foi prometido foi energia renovável e barata. Pode ser barato e renovável em algum momento no futuro, mas não é agora. Pelo contrário, a sobreposição entre os países com maior acumulação de capacidade eólica e solar e os países com as faturas de eletricidade mais elevadas é bastante notável . A outra coisa que foi prometida foi um ambiente de negócios próspero, que ainda não se concretizou.

O descontentamento dos eleitores com os elevados custos da energia e com a inflação global que estes provocam desviou a atenção dos decisores e dos planeadores para questões como o aumento da competitividade da União Europeia face à forte concorrência dos EUA e da China.

Dada a posição da China em termos de desenvolvimento tecnológico de transição, que é a posição de líder global, e dados os milhares de milhões que a administração Biden prometeu aos investidores dispostos a fazer negócios nos EUA, a UE começa a ficar para trás. Está até a perder negócios para os EUA por causa dos subsídios americanos, e isso porque, a nível interno, oferece principalmente um estrangulamento regulamentar em vez de milhares de milhões em incentivos.

Por Editor Económico

Portal de Angola