A Europa está atrás da China e EUA após erros energéticos “monumentais”, diz director da AIE

O chefe da Agência Internacional de Energia (AIE) criticou a Europa por ter ficado para trás em relação à China e aos EUA depois de cometer “dois erros monumentais históricos” na política energética, ao confiar no gás russo e afastar-se da energia nuclear.

Fatih Birol, o diretor executivo da agência, disse ao Financial Times que a indústria europeia estava agora a pagar o preço por estes erros e que o bloco precisaria de “um novo plano diretor industrial” para recuperar.

A intervenção do diretor executivo da AIE, com sede em Paris, ocorre num momento em que os líderes da UE se preparam para debater a competitividade económica do bloco esta semana.

Segundo ele, a Europa está atrás da China e dos EUA em áreas como a produção de tecnologias limpas, devido a uma combinação de regulamentações onerosas e preços de energia mais elevados. Os preços da eletricidade na UE são normalmente duas a três vezes mais elevados do que nos EUA.

“As indústrias existentes, especialmente as indústrias pesadas, estão a experimentar, e irão experimentar, uma desvantagem significativa em termos de custos em comparação com outras grandes economias, como a China e os Estados Unidos”, disse Birol.

Os dados do órgão de fiscalização da energia mostram que a UE abandonou com sucesso o gás russo após a invasão da Ucrânia. Em 2023, a UE produziu pela primeira vez mais eletricidade a partir da energia eólica do que a gás. O gás da Rússia representava anteriormente mais de 40 por cento do abastecimento do bloco, mas caiu para 15 por cento em 2023, apesar de um aumento nas importações de gás natural liquefeito importado da Rússia por navio. Os fornecimentos da Noruega e dos EUA foram fundamentais para permitir que a UE evitasse apagões – representando 30% e 19% do total das importações, respetivamente – mas a rápida implantação da energia renovável também ajudou. O debate sobre a energia nuclear tem sido mais polarizador, no entanto.

Países como a França, a Hungria e a República Checa são pró-nucleares, mas outros Estados-Membros da UE, como a Alemanha, a Áustria e o Luxemburgo, opõem-se fortemente, argumentando que os projetos nucleares estão frequentemente sujeitos a atrasos e aumentos de custos, e irão drenar dinheiro melhor gasto em energias renováveis.

A UE estabeleceu um dos objetivos climáticos mais ambiciosos do mundo, com o compromisso de reduzir as emissões em 55 por cento em comparação com os níveis de 1990 até 2030 e atingir zero emissões líquidas até 2050. Desde então, adoptou a maior parte da legislação para transformar a sua economia para atingir esse objectivo, mas os políticos temem agora uma reacção negativa quando leis como a proibição de novos motores de combustão interna ou regras mais rigorosas de eficiência energética começarem a afectar os eleitores antes das próximas eleições a nível da UE.