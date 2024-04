A dependência da China em relação ao carvão persistirá apesar das metas climáticas globais

No meio dos esforços globais para eliminar gradualmente a energia a carvão até 2040, é pouco provável que o consumo de carvão na China diminua significativamente até essa altura, de acordo com um novo relatório da consultora norueguesa DNV.

O relatório indica que a utilização de carvão pela China, atualmente o maior consumidor do mundo, sofrerá uma pequena redução nos próximos dois anos, seguida de um declínio de um terço até 2040.

Apesar do aumento na produção de energia renovável, o carvão continuará a ter uma parte substancial da produção energética da China, projetado para constituir 25% do seu pico de consumo até 2050.

O compromisso do país com a descarbonização é desafiado pela sua aprovação contínua de novas centrais elétricas a carvão e pelo domínio do consumo de carvão em sectores como o ferro e o aço. Além disso, o lento progresso na descarbonização de indústrias como a produção de aço impede ainda mais os objetivos de redução de emissões da China.

Embora o gás natural continue a desempenhar um papel, especialmente em sectores como a indústria transformadora, o relatório sugere que a China poderá ter dificuldades para cumprir a sua meta de neutralidade carbónica até 2060 sem esforços de descarbonização mais agressivos.

Apesar das previsões indicarem um pico nas emissões de carbono até 2026, a procura total de energia da China deverá estabilizar até 2030 e diminuir 20% até 2050. Além disso, o relatório prevê um rápido declínio na procura de petróleo impulsionado pela electrificação, prevendo-se que o sector rodoviário da China terá uma redução de 94% no consumo de petróleo até 2050.

No entanto, a transição para combustíveis alternativos de aviação será mais lenta, com o petróleo ainda a representar uma parte significativa da procura de energia no sector até 2050.

No ano passado, a expansão da produção de carvão da China e uma desaceleração nas desativações de usinas a carvão nos Estados Unidos e na Europa resultaram no maior aumento líquido na capacidade operacional global de carvão desde 2016, mostrou a pesquisa anual do Global Energy Monitor no início deste mês.