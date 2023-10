A agenda de reformas dos Estados Unidos para a reunião anual do Banco Mundial e do FMI, na próxima semana

Espera-se que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, impulsione a sua agenda de reformas para o Banco Mundial e se reúna com altos funcionários chineses, além de discutir potencialmente novas formas de limitar as receitas da Rússia provenientes das vendas de petróleo numa viagem internacional de nove dias marcada para começar no domingo.

Yellen passará cinco dias em Marraquexe, Marrocos, onde o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial realizam as suas reuniões anuais. Em 10 de outubro, ela deve fazer um discurso sobre as reformas do Banco Mundial às 15h15, horário local, 10h15 em Nova York, de acordo com um alto funcionário do Tesouro que falou na quinta-feira com repórteres, e realizará uma entrevista coletiva. em 11 de outubro às 9h, horário local.

A agenda de reformas dos Estados Unidos inclui a promessa de mais dinheiro ao Banco Mundial para ajudar os países a lidar com as alterações climáticas e a exortar outras nações a fazerem o mesmo.

As reuniões do FMI também poderiam dar a Yellen uma oportunidade para se reunir com os seus homólogos chineses. Especula-se amplamente que ambos os lados procurariam uma reunião, embora nenhuma tenha sido anunciada ainda.

Os laços entre os EUA e a China melhoraram ao longo dos últimos meses, e as relações económicas, em particular, melhoraram desde que Yellen visitou Pequim em Julho – a sua primeira visita ao país como secretária do Tesouro.

Desde então, as duas partes intensificaram a comunicação sobre questões económicas e financeiras e criaram dois grupos de trabalho para discutir essas questões. Uma visita de altas autoridades chinesas aos EUA pode ser o próximo passo, o que pode ajudar a abrir caminho para uma reunião entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping na Califórnia no próximo mês, se Yellen conseguir manter a reaproximação no caminho certo.

Outras prioridades para Yellen durante a viagem incluem:

Quotas do FMI

Yellen organizará uma “Mesa Redonda do FMI” no dia 11 de outubro com representantes de economias emergentes. É provável que ela ouça a reacção a uma recente proposta dos EUA de que as quotas do FMI sejam aumentadas sem recalibrar as participações dos países para reflectir o crescimento de várias economias em desenvolvimento, principalmente a China. A China é agora responsável por cerca de 18% da produção económica global, mas tem apenas 6% de participação com direito a voto no FMI.

“Haverá muita discussão sobre isto nos bastidores, agora que os EUA mostraram as suas cartas”, disse Mark Sobel , um antigo alto funcionário do Departamento do Tesouro que é agora presidente dos EUA do Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras.

Uma distribuição mais representativa é improvável por diversas razões. Os países europeus ficariam a perder se as quotas fossem realinhadas mais de perto com a dimensão económica. E embora os EUA possam estar mais dispostos a considerar um aumento para a China se esta desempenhar um papel mais activo no alívio da dívida dos países de baixos rendimentos, é pouco provável que o Congresso dos EUA aprove o apoio a novas quotas.

Alívio da dívida

Outra reunião paralela em que Yellen participará é uma sessão de 11 de outubro para a Mesa Redonda Global sobre Dívida Soberana, um grupo destinado a abordar questões que impedem acordos de reestruturação da dívida para países de baixa renda.

Yellen e outros responsáveis têm tentado pressionar e persuadir a China – o maior credor do mundo em desenvolvimento – a participar mais prontamente em tais acordos. As expectativas são baixas para qualquer avanço.

Limite do preço do petróleo

Yellen reconheceu na semana passada que o limite de preço do petróleo russo imposto no final de 2022 durante a invasão da Ucrânia pelo Presidente Vladimir Putin estava vacilante. Ela disse que a coligação liderada pelos EUA, por detrás do plano para reduzir as receitas petrolíferas de Moscovo sem interromper o abastecimento global, em breve procurará formas de reavivar a sua eficácia.

Isto aumentou as expectativas de que os ministros das finanças do Grupo dos Sete abordarão o tema quando também se reunirem em Marraquexe.

De Marrocos, Yellen deverá voar para o Luxemburgo para uma reunião com os ministros das finanças da área do euro. A União Europeia é o outro grupo parceiro importante a apoiar o limite de preço.

Minerais críticos

No Luxemburgo, Yellen discutirá os laços económicos entre a UE e os EUA e a forma como cada um deles lida com a China, incluindo planos para forjar um acordo de cooperação no fornecimento de minerais críticos.

Um tal pacto ajudaria a acelerar a energia limpa e a resiliência económica tanto na Europa como nos EUA, de acordo com o funcionário do Tesouro que falou com os jornalistas.

Embora nenhum acordo sobre minerais seja assinado durante a viagem, disse o funcionário, um acordo final poderá avançar quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen , e o presidente do Conselho Europeu , Charles Michel , se encontrarem com o presidente Joe Biden em Washington, em 20 de outubro.