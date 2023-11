Gaza: conversações tripartidas em Doha para uma trégua humanitária

Ao passo que Israel exclui todo o cessar-fogo sem a libertação prévia dos seus reféns, os chefes do Mossad israelita e da CIA americana estiveram em negociações com responsáveis cataris em Doha, com vista a uma “eventual trégua humanitária” no território de Gaza.

Os chefes dos serviços de inteligência israelitas e americanos conversaram com os responsáveis cataris em Doha sobre uma “eventual trégua humanitária” a ser observada na guerra entre Israel e o Hamas palestitiniano em Gaza, segundo declarações esta quinta-feira de um alto responsável ao corrente das negociações.

Falando para a AFP sob anonimato, este mesmo responsável deu a conhecer que tanto o Director da CIA, Bill Burns, como o Chefe do Mossad, David Barnea, estão ambos em Doha para negociações trilaterais com os cataris, para afinar os detalhes de uma eventual trégua humanitária que daria origem à libertação dos reféns e um aumento na entrada de ajudas destinadas a Gaza. “As conversações avançaram de facto para um acordo”, disse ainda aquele responsável.

Uma fonte próxima do Hamas em Gaza havia indicado à AFP na quarta-feira que negociações conduzidas pelo Catar tiveram como objecto a libertação de doze reféns, de entre os quais seis americanos, em troca de uma trégua humanitária de três dias.