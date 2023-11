Ucrânia diz que “cimeira da paz” pode acontecer no próximo ano

Uma “cimeira de paz” para a Ucrânia com a participação de diversos países pode ocorrer em fevereiro de 2024, disse uma autoridade de alto escalão de Kiev nesta quinta-feira, em meio a preocupações no Ocidente de que a guerra em Gaza esteja tornando mais difícil conquistar apoio diplomático para o plano do governo ucraniano para a paz.

A Ucrânia pretendia realizar uma conferência de líderes mundiais este ano, enquanto tenta construir uma coligação global de apoio para endossar uma “fórmula” de 10 pontos para a paz elaborada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

Kiev organizou uma série de negociações com a participação de dezenas de países em Malta, sem a Rússia, envolvendo conselheiros de segurança nacional, para trabalhar rumo à cúpula, enquanto a guerra chega ao seu 21º mês.

Ihor Zhovkva, principal conselheiro diplomático de Zelenskiy, disse à Reuters na quinta-feira que a Ucrânia organizaria uma quarta reunião de conselheiros de segurança nacional no final de novembro ou início de dezembro.

“E a Cimeira Global poderá ter lugar em Fevereiro de 2024”, disse ele numa declaração por escrito. “A cimeira será certamente realizada, pois marcará o início simbólico da implementação prática da ‘fórmula de paz’ ucraniana e resumirá todos os resultados que já foram alcançados nesta via.”

O plano de 10 pontos inclui apelos à restauração da integridade territorial da Ucrânia, à retirada das tropas russas, à proteção do abastecimento alimentar e energético, à segurança nuclear e à libertação de todos os prisioneiros.

A Ucrânia tem procurado durante meses construir relações com governos da África, Ásia e América Latina.

Mas, em particular, autoridades ocidentais dizem estar preocupadas com o fato do conflito no Oriente Médio constituir um revés na tentativa da Ucrânia de ampliar seu apoio e de também desviar a atenção da causa de Kiev.

