EUA: PR chega a Nova Iorque para Debate de Alto Nível

O Presidente da República, João Lourenço, chegou ao princípio da tarde deste sábado a Nova Iorque, Estados Unidos América (EUA), para participar do Debate de Alto Nível da 78ª Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU).

O Chefe de Estado angolano, proveniente de Havana (Cuba) onde participou na Cimeira do G 77+China, lidera uma alta delegação do país que vai integrar, de 18 a 20 deste mês, os debates sobre diferentes matérias da actualidade mundial, como o terrorismo e o desenvolvimento sustentado.

O debate anual da Organização das Nações Unidas, na sua sede, em Nova Iorque, reúne os 193 países membros da ONU e vai estender-se até ao dia 26 deste mês.

O Presidente João Lourenço deverá discursar quarta-feira, 20, segundo dia do debate geral.

Da agenda do Chefe de Estado conta uma longa lista de contactos políticos e diplomáticos, que inclui encontros com homólogos e Chefes de Governo de diferentes países.

Este ano, o Debate de Alto Nível decorre sob o tema “Reconstruir a Confiança e Renovar a Solidariedade Global através de Acções para Acelerar a Implementação dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 para Alcançar a Paz, a Prosperidade, Progresso e Sustentabilidade para Todos”.

O evento será presidido pelo Embaixador Dennis Francis, da República de Trindade e Tobago, eleito para este cargo rotativo a 01 de Junho 2023, em representação do Grupo dos Estados da América Latina e Caraíbas (GRULAC).

A iniciativa decorre numa altura em que a situação político-militar, económica, social e climática internacional está marcada por diversos desafios e crises em diferentes partes do mundo, em particular na Europa e no Continente Africano.

Um desses desafios, que poderá estar na pauta dos Chefes de Estado e de Governo presentes em Nova Iorque, é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem tido um impacto significativo na situação internacional.

Este conflito, que já leva mais de ano e meio, afecta, sobremaneira, as relações diplomáticas, a segurança internacional, regional e até mesmo a economia global.

Trata-se de um problema que está a ter consequências humanitárias significativas, com milhares de mortes e um número cada vez mais elevado de refugiados e deslocados internos, além de afectar, gravemente, a cadeia mundial de distribuição de alimentos, principalmente os cereais.

Entretanto, o Debate Geral tem igualmente lugar num contexto em que se observam os conflitos persistentes em outras partes do mundo, tais como na República Democrática do Congo (RDC), República Centro-Africana (RCA), Líbia, Mali, Sudão, Síria e Iémen.

A esses problemas juntam-se a crise Israelo-Palestiniana, a situação no Sahara Ocidental, a expansão das acções de terrorismo na Região do Sahel, Somália e Moçambique, entre outras situações que merecerão a atenção dos participantes durante os dias de trabalho.

De realçar que já se encontram em Nova Iorque outras entidades do Estado angolano, que se vão juntar ao Chefe de Estado, João Lourenço, entre os quais o ministro das Relações Exteriores, Téte António.