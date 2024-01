Distúrbios no Lubango: Mais 23 pessoas presas

A policia angolana na Huíla prendeu mais 23 cidadãos elevando para 36 as pessoas presas na sequência dos distúrbios registados na quarta-feira

O porta-voz da polícia, Benedito Walter, disse que mais pessoas podem ser presas porque prosseguem as buscas para encontrar pessoas responsáveis pelos desacatos.

Os desacatos surgiram com a decisão das autoridades de transferirem vendedores do antigo mercado de João de Almeida para a zona do rio Nangombe.

Uma motorizada da policia foi incendiada pelos manifestantes.

A administração municipal do Lubango iniciou na última segunda-feira, 15, a transferência coerciva dos vendedores para uma outra zona da cidade em nome de um novo plano urbanístico.

No antigo Mercado do João de Almeida continua a presença policial para impedir aqueles que tentam voltar a vender no local.

A situação é calma e controlada, disseram fontes policiais.