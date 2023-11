COP 28 -Grupo de países pretende negociar com a industria de petróleo e gás o rastreamento de emissões de metano

Alguns dos maiores exportadores e importadores de gás natural do mundo elaborarão uma estrutura para medir, monitorar e verificar as emissões de metano em toda a cadeia de abastecimento do combustível sob um grupo de trabalho internacional anunciado pela administração Biden na quarta-feira.

Grupo, composto pelo EUA, EU, Canadá Austrália e Japão, pretende padronizar informações sobre emissões da cadeia de abastecimento de gás

O esforço formal foi revelado pelo Governo dos Estados Unidos horas depois de os negociadores da União Europeia terem acordado num plano para limitar as emissões de metano provenientes de petróleo e gás importados. Também acontece semanas antes da cimeira climática COP28, onde o metano será uma questão fundamental. O Sultão Al Jaber, dos Emirados Arabes Unidos, o presidente da cimeira, está a tentar pressionar as empresas de petróleo e gás a assumirem uma série de compromissos climáticos, incluindo a redução das emissões de metano e o fim da queima de gás.

O novo grupo de trabalho internacional é o resultado de cerca de meio ano de conversações informais entre o governo dos EUA, EU, produtores de energia, exportadores de GNL e outras partes interessadas. A formalização do processo representa o próximo passo para a criação de referências globais para identificar, rastrear e verificar as emissões de metano e outros gases com efeito de estufa à medida que o gás natural é extraído, processado e enviado para o mercado. Os membros trabalharão até 2024 para desenvolver “orientações, protocolos e ferramentas para uso voluntário nos mercados de gás natural”.

O metano é um poderoso gás de efeito estufa que tem mais de 80 vezes o poder de aquecimento do dióxido de carbono durante as primeiras duas décadas na atmosfera. A redução das emissões de metano do sector do petróleo e do gás – onde é libertado intencionalmente de poços, queimado como resíduo ou simplesmente vaza de equipamentos – é visto como fundamental para reduzir o impacto climático desses combustíveis fósseis.

Alguns activistas ambientais argumentam que o esforço poderia fomentar a falsa confiança de que certos fornecimentos de gás natural são amigos do clima, com base na promessa de relatórios de emissões mais fortes e de tecnologias de monitorização que não estão totalmente aperfeiçoadas.

Os defensores dizem que o esforço poderia ajudar a desenvolver diretrizes para o que é atualmente um serviço gratuito para todas as empresas terceirizadas que medem as emissões de metano e certificam o desempenho dos produtores de petróleo e gás.

O grupo de trabalho “forjará um acordo entre os países importadores e exportadores sobre um quadro transparente e credível que ajudará a fornecer aos fornecedores, compradores, investidores e decisores políticos as informações de que necessitam para ajudar a impulsionar reduções contínuas nas emissões de gases com efeito de estufa ao longo do tempo”.