Os credores oficiais rejeitaram o acordo de reestruturação da dívida entre Zâmbia e os credores privados, criando novas incertezas

Os credores oficiais da Zâmbia, incluindo a China, rejeitaram um acordo que o país fechou com seus detentores de títulos internacionais privados porque acreditavam que o seu “cenário básico” não proporcionava um alívio da dívida comparável ao que eles ofereceram em um acordo separado.

Leia mais: China apela aos credores privados da Zâmbia para assumirem ‘fardo justo’ na reestruturação da dívida

Os credores oficiais afirmaram que o acordo de princípio com os credores privados, que o Fundo Monetário Internacional (FMI) também rejeitou , não cumpria a “comparabilidade de tratamento”, afirmaram as fontes, que não quiseram ser identificadas porque as discussões são privadas.

A Zâmbia anunciou em 26 de Outubro que tinha fechado um acordo de princípio com os seus detentores de obrigações internacionais privados – um passo fundamental para o país cuja reelaboração da dívida tem sido assolada por atrasos desde que entrou em incumprimento em 2020.

O anúncio provocou uma forte recuperação nos três títulos em circulação da Zâmbia, que foi parcialmente revertida desde que a Zâmbia disse, em 10 de Novembro, que os credores oficiais e o FMI tinham “expressado reservas” sobre o acordo, provocando receios de que o prolongado incumprimento do país pudesse ser prolongado ainda mais.

Tanto os detentores privados de obrigações como os credores oficiais propuseram prolongar o vencimento da dívida da Zâmbia e que esta fosse reembolsada mais rapidamente se a economia do país tivesse um desempenho melhor do que o esperado. O acordo com os detentores de obrigações propunha que estes receberiam mais de 700 milhões de dólares antes de 2026 no caso base, enquanto os credores oficiais tinham oferecido um período de carência mais longo, de três anos.

Os detentores de títulos precisariam oferecer mais alívio da dívida no cenário base para que o acordo fosse aceitável para os credores oficiais e para o FMI, disse uma das fontes.

“Houve desvios marginais nas posições e esses desvios estão a ser discutidos. Tal como está, o FMI pode estar em posição de apoiar os termos ajustados como compatíveis com os parâmetros do programa da Zâmbia”, acrescentou a segunda fonte.

Um porta-voz do Ministério das Finanças da Zâmbia contactado na quarta-feira apontou para uma declaração publicada na terça-feira que dizia que havia “discussões contínuas” com o grupo de detentores de obrigações, mas que nenhum comentário adicional poderia ser feito uma vez que as negociações estão a ser realizadas ao abrigo de Acordos de Não Divulgação.

Um porta-voz do FMI referiu-se a uma declaração na sexta-feira que dizia que “são necessárias modificações para alinhar esta proposta inicial mais plenamente com os requisitos do programa do FMI” e recusou-se a comentar mais.

Os representantes do comité de negociação do grupo internacional de detentores de obrigações recusaram-se a comentar e o Clube de Paris, que funciona como secretariado para os países credores desenvolvidos, não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que todos os credores deveriam oferecer alívio da dívida “de acordo com o princípio de ‘ação comum e fardo justo'”, em comentários enviados por fax na segunda-feira em resposta a perguntas da Reuters sobre quais eram as “reservas” sobre o acordo com os detentores de títulos.