Quénia recebe US$ 938 milhões adicionais do FMI, acalmando as tensões económicas

O Fundo Monetário Internacional chegou a um acordo a nível técnico com o Quénia, desbloqueando acesso imediato a uma parcela de 682,3 milhões de dólares e impulsionando o atual programa de empréstimos em 938 milhões de dólares, informou o FMI na quinta-feira.

A nação da África Oriental enfrenta graves desafios de liquidez causados pela incerteza sobre a sua capacidade de aceder ao financiamento dos mercados financeiros antes do vencimento de uma Eurobond de 2 mil milhões de dólares, em Junho próximo.

A sua balança de pagamentos e situação financeira também foram prejudicadas pelo legado da pandemia da COVID-19 e pelas frequentes secas induzidas pelas alterações climáticas, afirmou o FMI no final de uma missão de avaliação de duas semanas e meia a Nairobi.

“As condições de financiamento globais mais restritivas para as economias fronteiriças e as tensões geopolíticas globais estão a agravar os desafios”, disse Haimanot Teferra, chefe da missão.

Sujeito à aprovação do conselho executivo do fundo com sede em Washington, o Quénia terá acesso a um total de 3,88 mil milhões de dólares, o que elevaria o seu financiamento total ao abrigo dos actuais acordos do Mecanismo de Financiamento Alargado e do Mecanismo de Crédito Alargado para 4,43 mil milhões de dólares, disse o FMI.

O programa actual, acordado em Abril de 2021, foi aumentado pela primeira vez em Maio com mil milhões de dólares adicionais, incluindo 544 milhões de dólares ao abrigo do Mecanismo de Resiliência e Sustentabilidade (RSF) do FMI e um novo acordo ao abrigo do mesmo RSF.

Embora o acordo fosse amplamente esperado depois de ter sido telegrafado por um conselheiro sénior da presidência do Quénia, ainda era visto de forma positiva, disse um participante do mercado queniano que não quis ser identificado.

O novo financiamento do FMI, juntamente com os fundos esperados do Banco Mundial e de bancos regionais como o Afrexim, permitiria ao Quénia pagar a dívida externa vencida sem esgotar as suas reservas em moeda forte, disse o participante no mercado.

O dinheiro adicional foi maior do que os mercados internacionais esperavam, disse Thato Mosadi, estrategista da Jefferies em Londres. “Estou muito confiante de que as reservas poderão ser superiores a 6,5 mil milhões de dólares após o pagamento das euro-obrigações (2024), e ainda mais confiante agora, após o aumento do FMI”, disse ela.