Como pode a Índia tirar a coroa do crescimento económico à China?

A China está a abrandar e os governos ocidentais vêem-na cada vez mais como um rival e não como um parceiro económico. Na sua fronteira sudoeste, a India, outra economia em ascensão está a competir para tomar o seu lugar como o próximo motor de crescimento do mundo.

Apesar de todo o otimismo, a economia de 3,5 biliões de dólares da Índia ainda é ofuscada pelo gigante de 17,8 biliões de dólares que é a China e os economistas dizem que seria necessária uma vida inteira para recuperar o atraso. Estradas de má qualidade, educação irregular, burocracia e falta de trabalhadores qualificados são apenas algumas das muitas deficiências que as empresas ocidentais enfrentam quando se instalam na India.

Mas há uma medida importante em que a Índia poderia ultrapassar o seu vizinho do norte muito mais rapidamente: como motor do crescimento económico global. Os bancos de investimento otimistas, como o Barclays, acreditam que a Índia pode tornar-se o maior contribuinte mundial para o crescimento durante o próximo mandato do primeiro-ministro Narendra Modi. Para chegar lá, Modi terá de atingir objetivos ambiciosos em quatro áreas cruciais de desenvolvimento – construir melhores infra-estruturas, expandir as competências e a participação da força de trabalho, construir cidades melhores para albergar todos esses trabalhadores e atrair mais fábricas para lhes proporcionar empregos.

Após as reformas no final da década de 1970 que abriram a sua economia ao mundo, o crescimento da China foi em média 10% ao ano durante três décadas. Isso tornou-o um íman para o capital estrangeiro e deu-lhe maior influência no cenário mundial.

O governo de Modi procura tornar a economia indiana mais competitiva, uma mudança que atrai as empresas ocidentais que procuram diversificar-se, afastando-se da China, em busca de mão-de-obra barata.

Numa entrevista recente, o principal conselheiro económico da Índia, V. Anantha Nageswaran, advertiu contra as comparações com a China, dado que a dimensão da sua economia é muito maior. Mas ele observou que o potencial de crescimento da Índia, a sua população mais jovem, a construção de infra-estruturas e o potencial para expandir a sua classe média para até 800 milhões de pessoas representam uma proposta de valor clara para os investidores estrangeiros.

Os economistas apontam as novas infra-estruturas como um ingrediente chave para um desenvolvimento mais rápido. Os aeroportos ilustram o potencial de recuperação do crescimento: a Índia tinha no ano passado cerca de 148 aeroportos , ficando mais de 100 atrás da China, e pretende aumentar o número para 220 no próximo ano.

As despesas em infra-estruturas são fundamentais para o rápido desenvolvimento porque proporcionam empregos e funcionam como multiplicadores de crescimento, reduzindo os custos logísticos, facilitando o comércio e incentivando as empresas a instalarem-se uma vez estabelecidas as ligações de transporte.

A expansão da capacidade de produção da Índia é fundamental para impulsionar o crescimento. O sector dos serviços simplesmente não cria empregos suficientes e geralmente recruta mão-de-obra qualificada, enquanto o sector industrial depende mais fortemente de um grande número de trabalhadores menos qualificados – uma força chave que ajudou a impulsionar a economia da China e a pôr a sua enorme força de trabalho a trabalhar.

A Índia destaca-se como o único país com uma população suficientemente grande para compensar a reforma dos trabalhadores fabris nas economias avançadas e na China. A Bloomberg Economics estima que cerca de 48,6 milhões de trabalhadores com qualificações médias irão reformar-se na China e nas economias avançadas entre 2020 e 2040. No mesmo período, a Índia irá adicionar 38,7 milhões desses trabalhadores.

Modi tem procurado atrair os fabricantes com incentivos pesados, como reduções de impostos, descontos e apoio de capital. A estratégia teve sucesso inicial com empresas como Apple e Samsung Electronics Co. aumentando a produção.

Apesar de anos de esforços para impulsionar a indústria, esta ainda representou apenas cerca de 15,8% da produção do PIB da Índia em 2023, em comparação com 26,4% na China, de acordo com as últimas estatísticas nacionais. Mesmo que o sector industrial da Índia cresça consistentemente três pontos percentuais mais do que o crescimento global, o país não atingiria a meta de Modi de 25% de participação na indústria até 2040, de acordo com a Bloomberg Economics.

Um grande obstáculo para a Índia é a participação na força de trabalho, ou a percentagem da população em idade activa que realmente trabalha ou procura emprego. A Índia tem um dos níveis mais baixos do mundo, com 55,4% em 2022, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, em comparação com 76% na China. No caso das mulheres, o número é ainda mais baixo: menos de um terço das mulheres indianas em idade activa participam no mercado de trabalho.

A Índia tem muitos extremos. Tem as mentes mais brilhantes e, em seguida, os maiores institutos da Índia que competem com as universidades da Ivy League, mas, em média, os níveis de capital humano simplesmente não são comparáveis aos da maioria dos outros países da região, muito menos aos países mais elevados ou mais desenvolvidos.

Depois, há a necessidade de alojar todos esses trabalhadores à medida que se deslocam das áreas rurais para as cidades. Apenas 36% da população da Índia vive em cidades, contra 64% na China, sendo necessárias décadas de urbanização para colmatar essa lacuna.

A situação geopolítica e geoeconómica, particularmente as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, é uma oportunidade para a India. Mas os fabricantes indianos ainda têm um longo caminho a percorrer para competir com os rivais chineses.